Luis Brandoni recordó el dramático e insólito robo donde el ladrón le recitaba frases de sus películas

El actor Luis Brandoni fue el entrevistado principal del programa Los Mammones y allí recordó el momento en que fue asaltado en la sala de espera de un consultorio médico. El dramático momento rozó con lo insólito cuando el ladrón le recitó diálogos de memoria de una de sus películas más famosas, Mientras tanto, le quitaba un reloj a punta de pistola.

En la entrevista con Jey Mammon, por la señal América, Brandoni ahondó en los detalles de un asalto que sufrió años atrás mientras esperaba a ser atendido por un médico de su confianza. En aquel momento el ladrón se llevó las pertenencias de las personas que estaban en la sala de espera. El actor debió entregar un reloj que llevaba puesto.

Lo curioso del relato fue que el ladrón mientras llevaba a cabo su raid delictivo le dijo de memoria a Brandoni algunas líneas de los diálogos más famosos de sus películas y que forman parte del imaginario colectivo de los argentinos.

Brandoni y un insólito robo a mano a armada

“¿Es verdad que una vez un supuesto fan, haciéndose pasar por policía, te robó en una sala de espera?”, le consultó el conductor a Brandoni.

“Es raro. Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo una paciente. De pronto sonó timbre. La secretaria fue hasta la puerta del edificio. Entró caminando con un señor y se puso al lado mío. Me dijo: ‘Parate’. Y me mostró una chapa de la policía. Me dijo: ‘Soy hincha tuyo’”, rememoró Brandoni sobre aquella escena que lo tomó por sorpresa y en la que el ladrón hacía referencias a la película Darse cuenta.

“Apareció el señor con un revolver, muy discreto, muy sereno, muy bien presentado. Estaba una señora a la que le sacó una cadena. Yo tenía un reloj que valía y me dijo: ‘Dame el Rolex’, fuimos a otro lugar y me dijo ‘sacáte la cadena’”, lo intimó el delincuente.

Lo que hasta allí parecía un robo habitual se convirtió en una anécdota por la particularidad del asaltante, fanático del actor, y por las frases que dijo mientras transcurría el atraco.

“Luego empezó a decir cosas fuertes y eran diálogos de la película, que sabía de memoria”, contó Brandoni sin mencionar las palabras exactas, aunque reconocidas inmediatamente porque pertenecían a uno de los trabajos más reconocidos de su carrera profesional, donde compartió rodaje con Dora Baret, Luisina Brando, Darío Grandinetti y China Zorrilla.

