Luis Brandoni, ya recuperado del Covid, vuelve al teatro

Hace dos semanas, el actor Luis Brandoni fue dado de alta del Sanatorio Anchorena, de Recoleta, tras recuperarse de Covid-19. El viernes, según informó el productor Carlos Rottemberg en su cuenta de Twitter, el actor volverá a cumplir el rito de subirse al escenario del Multiteatro Comafi. “Me llamó al llegar [a su casa] muy contento, lo ilusiona regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro. Si por él fuese ya lo pondría de vuelta en el escenario, pero quedamos en hablarlo tranquilos después de la visita de su médico de cabecera”, sostuvo en aquella oportunidad el productor y amigo del actor.

Brandoni, junto a David di Nápoli habían estrenado El acompañamiento el 13 de noviembre, el mismo día que el Gobierno Nacional permitió la actividad escénica con público en las salas. Con apenas un tiempo de descanso para vivir las fiestas navideñas, volvieron al teatro para continuar con la temporada de este texto escrito por Carlos Gorostiza. Pero Lis Brandoni se contagió de coronavirus el 16 de febrero y tuvo que ser hospitalizado aunque, según aclaró el intérprete, no había tenido síntomas. “Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas”, había expresado.

El 22 de febrero recibió el alta hospitalario para continuar la recuperación en su domicilio. Desde el viernes, la obra vuelve al escenario del Multiteatro. El acompañamiento se había estrenado hace 40 años en el marco del ciclo Teatro abierto. Desde aquél momento se ha convertido en un clásico del teatro argentino. Esta puesta que dirige el mismo Brandoni se debería haber estrenado hace justamente un año, pero la pandemia provocó una larga postergación.

LA NACION