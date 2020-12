El periodista criticó a la actual vicepresidenta y señaló que "la Argentina es una frustración permanente" Fuente: Archivo

14 de diciembre de 2020 • 11:05

Luis Novaresio lamentó que la Argentina sea "una frustración permanente" que cuando "parece que va arrancar, nunca lo hace", y recordó el caso reciente de un joven colaborador suyo que decidió emigrar a Europa para comenzar otra vida. "Me produce una profunda angustia porque no se va convencido", reconoció el periodista.

En una entrevista con Mauro Viale por A24 donde tocaron temas de política, economía y situaciones personales, Novaresio dijo que "Alberto Fernández tiene una gestión muy mediocre" y "serios problemas para constituirse en el ejercicio del poder", criticó además al gobierno de Mauricio Macri por considerarlo de "de una soberbia fenomenal que luego de la victoria de 2017 chocó la calesita".

Además, arremetió contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Ella desprecia el sistema republicano y su última carta es escandalosa. Es un desprecio a la República, se cree que está por encima de la ley".

"La Argentina es una frustración permanente porque siempre esperamos que arranque y no lo hace", subrayó el conductor de Animales sueltos (América). "Hay un 50% de pobreza, es una calamidad; la inflación que tenemos no existe en el debate de la agenda planetaria. No hay más países con inflación salvo Venezuela y algún otro. La Argentina es una frustración permanente", insistió.

En ese momento, recordó el caso de un joven colaborador que decidió irse del país. "Pedro, un pibe muy joven que hacía las redes con nosotros, me escribe que se va a vivir a Barcelona. Me produce una profunda angustia porque no se va convencido, él deja a sus amigos, deja a su familia. Emigrar es hermoso, pero emigrar porque te eyectan no, para que un pibe de 25 años se vaya es una muestra de frustración", consideró. "Es triste esta expulsión. La Argentina no ofrece un horizonte de posibilidades", finalizó.