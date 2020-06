"Los especialistas hablan de testeos masivos, aislamiento del positivo y trazabilidad para ver con quién tuvo el positivo. ¿Se está haciendo esto?", se preguntó el periodista Fuente: Archivo

Luis Novaresio criticó a los especialistas encargados de informar sobre la marcha de la pandemia de coronavirus y la cuarentena en la Argentina, cuando se cumplen 89 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional.

El periodista cuestionó que se plantee extender el confinamiento hasta septiembre para frenar la expansión de Covid-19 , como conjeturó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , en el programa Animales Sueltos (América), cuando "no se están haciendo los testeos masivos" que recomiendan los especialistas.

"Por primera vez después de tres meses se admite hacer preguntas sobre la cuarentena; lo digo con pesar porque, durante mucho tiempo, uno intentó hacer preguntas y fue acusado literalmente de asesino", comenzó hoy su editorial el conductor de Novaresio 910 (La Red) .

"Cuando osabas preguntar, te respondían: ¿Qué querés, ver a tu abuela que se muere porque no tiene respirador? Entiendo al que lo hizo de buena fe porque estaba asustado, pero no a los que están encargados de hablar de esta cuestión científicamente", dijo, y apuntó: "Estoy pensando en los especialistas que nos corrían por izquierda diciéndonos '¿te imaginás toda la cárcel infectada?'. No pasó esto".

"Me sorprendió mucho la respuesta del viceministro de Salud sobre las perspectivas de la cuarentena. Dijo que 'compra tres meses más de cuarentena'. ¿Hay otra opción? Los especialistas hablan de testeos masivos, aislamiento del positivo y trazabilidad para ver con quién tuvo el positivo. ¿Se está haciendo esto? Y la respuesta es no", afirmó.

"Te proponen una cuarentena de tres meses más, pero a la vez no están haciendo lo otro. ¿Se están haciendo los testeos? No. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible económicamente comprar la cantidad de test necesarios?", se preguntó.

"No voy a caer en una comparación demagógica -sostuvo el conductor-, pero este es el mismo Estado que está pensando en expropiar una empresa [Vicentin] por 1300 millones de dólares", arremetió.

"¿Cuántos test se pueden hacer con ese dinero? Y en el medio de esto, para que no quepan dudas de que estamos hablando de una cuestión política, ayer la provincia de Buenos Aires le propone a la Ciudad que unifiquen las zonas: bienvenidos, hace rato que sabemos que el AMBA es solo una jurisdicción, pero ¿justo ahora que la provincia tiene más casos se les ocurre hacer esto?", desconfió el periodista.

"La pregunta es, ¿cuál sería el modo ideal para combatir el coronavirus?: 'Quedarnos en casa de por vida hasta que se termine el virus'. No se puede eso. Para evitarlo, ¿estamos haciendo algo?", finalizó.