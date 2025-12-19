Christian Petersen: un cardiólogo explicó qué es una falla multiorgánica y aseguró que se trata de un cuadro muy serio

El reconocido chef Christian Petersen se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una falla multiorgánica. En una entrevista en LN+, el cardiólogo Mario Boskis, especialista en longevidad saludable, explicó que se trata de un cuadro de extrema gravedad.

“Una falla multiorgánica no es una enfermedad en sí, sino la respuesta del organismo ante una falla catastrófica en un órgano”, señaló, y advirtió que el proceso puede avanzar rápidamente.

El reconocido chef se descompensó mientras subía el volcán Lanín Santiago Cichero/AFV

Según describió Boskis, el problema comienza cuando un órgano deja de funcionar y el cuerpo no logra compensar ese daño. “Hay un daño circulatorio, una respuesta inflamatoria; el cuerpo se inflama y es como una explosión de sustancias químicas que se liberan”, precisó. A partir de allí, el deterioro se encadena: “Empieza a fallar órgano por órgano, es como un dominó”.

El especialista fue contundente sobre la gravedad del cuadro: “Una falla multiorgánica es un cuadro grave”, afirmó, y remarcó que el paciente “necesita apoyo de terapia intensiva permanente”, con múltiples dispositivos y tratamientos para sostener las funciones vitales.

preocupacion por la salud de Christian Petersen

Qué ocurre en el cuerpo cuando hay una falla multiorgánica

Boskis detalló que el eje del problema es circulatorio. Cuando el corazón ya no puede compensar, la sangre no llega adecuadamente a los órganos, lo que genera hipoxia, es decir, falta de oxígeno en los tejidos. “Falla el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro”, enumeró. Esa mala irrigación provoca daño progresivo y simultáneo en distintos sistemas.

En ese marco, graficó con la excursión al Lanín que realizaba Petersen al momento de su descompensación. Al ascender una montaña, sostuvo, disminuye la presión atmosférica y el oxígeno disponible, lo que genera síntomas que pueden escalar si no se actúa a tiempo.

“El primer síntoma es el dolor de cabeza; después aparecen náuseas, vómitos, y más arriba, confusión o somnolencia”, describió, en referencia al apunamiento.

Cómo saber si puedo subir una montaña

El cardiólogo subrayó que no hay una forma precisa de predecir quién va a reaccionar mal ante el ascenso a una montaña. “Le puede pasar a cualquiera; el único predictivo es si ya te pasó”, afirmó.

Indicó que por encima de los 2500 metros pueden aparecer síntomas, incluso en personas sanas, y recordó una experiencia personal: “Intenté subir el Lanín con un grupo de cardiólogos, todos chequeados, y aun así no sabíamos si alguno podía reaccionar mal”.

A ese contexto se suma el esfuerzo físico, que aumenta la demanda de oxígeno y puede acelerar el deterioro.

Christian Petersen realizaba la excursión en el Lanín junto a su novia, casi 30 años menor Matias Salgado

Por qué Petersen requiere cuidados intensivos permanentes

Boskis destacó que, cuando el cuadro se instala, el tratamiento es complejo y constante. “El paciente con una falla multiorgánica entra en un cuadro que necesita asistencia respiratoria mecánica, drogas que mantengan la presión arterial, drogas que estimulen al corazón para que bombee y diálisis para filtrar el riñón”, dijo. Por eso insistió: “Son cuadros muy serios”, que requieren monitoreo continuo en terapia intensiva.

La importancia de reconocer las señales

En el cierre, el especialista remarcó la necesidad de escuchar al cuerpo al ascender una montaña y la importancia de que el entorno esté atento.

“Un signo muy importante es la confusión”, advirtió. Si una persona comienza a actuar de manera extraña, la indicación es clara: “Hay que bajar. El único tratamiento es bajar lo más bajo posible, lo antes posible”.