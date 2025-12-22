Cómo fue la boda de Gisele Bündchen y Joaquim Valente y por qué quisieron mantenerla en secreto

Fiel al perfil bajo que viene cultivando en los últimos años, Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente luego de tres años de relación y un hijo en común. La supermodelo brasileña y el instructor de jiu-jitsu unieron sus vidas en una ceremonia secreta que tuvo lugar en la casa que la pareja comparte en Florida.

La boda, según las actas matrimoniales a las que tuvo acceso PageSix, se realizó el miércoles 3 de diciembre pasado en la ciudad costera de Surfside. TMZ sumó que el evento fue muy íntimo y que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos del flamante matrimonio.

Luego de su primer hijo juntos, Joaquim y Gisele decidieron casarse SPNW - Backgrid/The Grosby Group

¿Por qué la modelo decidió casarse en el más absoluto secreto? Una fuente cercana a la pareja le explicó a la revista People que una ceremonia pequeña y privada “era exactamente lo que la modelo quería”.

“Gisele está cansada de toda la atención sobre su vida privada, pero ellos son tan felices estando juntos y siendo padres que era lo que querían hacer. Son mejores amigos, tienen mucho en común y están muy ilusionados con todo”, explicó. “Gisele solo quiere hacer las cosas a su manera. Y lo que quería era una unión pequeña y privada sin evento”, completó.

Sobre la actualidad de Bündchen, esta misma persona aseguró que la modelo está muy feliz con su presente en Miami. “Su vida está completa con sus hijos, su familia amorosa y el trabajo, todo es más manejable”, describió. “Es feliz de estar casada de nuevo, feliz de ser madre y feliz en su entorno. Es una posición envidiable”.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente, dos grandes habitués de la costa de Florida Grosby Group

La boda fue, en consecuencia, el broche de oro de un momento inmejorable. “Gisele es feliz y está enamorada, y casarse estaba en sus planes. El momento tenía que ser el adecuado. No quería nada exagerado ni hecho público para que pudieran disfrutar del día, el uno del otro y la familia”, cerró el informante.

Por el momento, ni Bündchen ni su representante hicieron declaraciones sobre la boda. La modelo tampoco compartió información del evento en su cuenta de Instagram, donde ha posteado algunas pocas postales familiares.

Gisele Bundchen y Valente suelen pasar mucho tiempo en familia Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Bundchen, de 45 años, volvió a apostar por el amor tres años después de su escandaloso divorcio del exjugador de la NFL Tom Brady, con quien tuvo dos hijos: Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 14.

Un amor que avanzó a paso firme

El romance de Bündchen y Valente acaparó la atención mediática desde que fueron vistos por primera vez juntos en Brasil en noviembre de 2022. La química entre ambos fue evidente desde un comienzo y la relación evolucionó hacia un romance que finalmente salió a la luz en febrero de 2023, cuando fuentes cercanas confirmaron que estaban en pareja.

Valente es un reconocido instructor de jiu-jitsu y comparte la dirección de una academia en Miami con sus hermanos Pedro y Gui. Fue en este centro donde habría comenzado la historia entre él y Bündchen, ya que Benjamin, el hijo de la brasileña, era alumno de su actual padrastro.

Una de las postales de la supermodelo brasileña embarazada Backgrid/The Grosby Group

Entre viajes, entrenamientos y tiempo en familia, la relación creció de forma sólida. En el Día de San Valentín de 2024, los tortolitos fueron captados caminando por las calles de Miami sin el más mero reparo en ocultar su amor, se animaron a los besos y a las demostraciones públicas de cariño.

En diálogo con Vanity Fair, la supermodelo habló de su romance con Valente: “Él es un maestro para mí y, lo más importante, es una persona a la que admiro y en la que confío. Valoro mucho tenerlo y tener a mis hijos cerca de su energía positiva”. Y agregó: “Agradezco conocer a todos [los hermanos Valente], porque no solo me han ayudado a mí y a mis hijos, sino que se convirtieron en grandes amigos, y Joaquim especialmente”.

Si bien mantienen su vida en la intimidad, es común ver a Gisele y a Joaquim paseando por Miami, donde viven Backgrid/The Grosby Group

Aunque también intentaron mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible, en marzo del año pasado la modelo dejó ver su pancita de embarazada. La noticia fue confirmada luego a la revista People por sus allegados. “Gisele y Joaquim están felices por este nuevo capítulo en sus vidas y esperan crear un ambiente pacífico y amoroso para toda la familia”, detallaron. En febrero de este año, Bündchen y Valente le dieron la bienvenida al tercer hijo de la modelo, el primero del entrenador.