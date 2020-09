El conductor se refirió al cruce que tuvo con una docente gremialista en su programa de radio. "Los gremios docentes en vez de ocuparse de la educación se ocupan de la política", manifestó

En su editorial de Animales sueltos (América), Luis Novaresio se refirió al cruce que tuvo con una docente gremialista en su programa de radio. "Los gremios docentes, en vez de ocuparse de la educación, se ocupan de la política", manifestó el conductor.

"En nuestro país se declaran servicios esenciales cantidad de cosas que no lo son, nadie pensó que la educación es un servicio esencial. Hay chicos que hace seis meses no van a la escuela, no ven a sus maestros ni compañeros, no solo que no aprenden sino que no tienen un vinculo con un sitio que es de especial contención", comenzó diciendo Novaresio, sobre el proyecto de educación que presentó la Ciudad para avanzar con las clases presenciales.

Luis Novaresio habló del conflicto con los gremios docentes Crédito: America TV

Recientemente, los gremialistas docentes manifestaron su rechazo a las distintas propuestas. El martes por la mañana, el conductor entrevistó a Alejandra Gómez, secretaria de Acción social de UTE-CTERA, e introdujo el fragmento de esa conversación en su ciclo televisivo. "Yo te pido que escuches 50 segundos solamente, de una docente a quien no voy a caerle, no voy a estigmatizarla, pero representa lo que te estoy diciendo. No a los docentes, sino a un gremio que lamentablemente no representa a la ciudadanía docente que si está preocupada por volver a las escuelas", explicó Novaresio antes de reproducir el audio.

"¿Está de acuerdo con que se estudie la posibilidad de una vuelta reducida, protegida sanitariamente, de las clases presenciales?", le preguntó a Gómez en radio La Red. "El docente está trabajando en la casa con sus alumnos que están en sus casas, lo que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no son clases", sentenció la docente. Y siguió: "Eso lo vamos a definir en un plenario de delegados. El gobierno de la Ciudad tiene que hablar primero con nosotros y hasta ahora no lo ha hecho porque no lo ha planteado".

El conductor, entonces, respondió con indignación: "Prácticamente, ¿me está diciendo que el Gobierno le tiene que pedir permiso a los docentes para tomar una decisión?". "No, somos un sindicato y creemos que tenemos que opinar porque somos los que representamos a los trabajadores de la educación", retrucó Gómez. "Obvio, opinar. Pero no codecidir, porque hasta ahora no codeciden", enfatizó Novaresio en el intercambio radial.

Para concluir su editorial en Animales sueltos, luego de transmitir su cruce con la gremialista, el conductor sostuvo: "Vos decís 'se va a debatir', pero aquí la grieta funciona de esta manera. Larreta es PRO, los gremios son kirchneristas: 'vamos a bombardear el proyecto'. ¿Y los chicos? 'Es un detalle eso'. Los gremios docentes, en vez de ocuparse de esto, se ocupan de la política".