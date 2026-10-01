Luis Ventura habló sobre la internación de su hijo Antonito: “Es un toro que no afloja, pero estaba dejando de ser él y algo había cambiado”

En las últimas horas, Luis Ventura sorprendió al contar a través de sus redes sociales que Antonito, su hijo menor, tuvo que ser internado el lunes 28 de septiembre en la Clínica Trinidad. Tres días después, el periodista compartió más detalles sobre el estado de salud del pequeño de 12 años, quien padece encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE), un trastorno neurológico derivado de su nacimiento prematuro extremo y de pequeños infartos sufridos en uno de los hemisferios de su cerebro.

Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, tiene 12 años (Foto: Instagram)

“Un toro que no afloja... El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad... Estaba dejando de ser él y algo había cambiado... Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 280.000 seguidores.

Luis Ventura contó que su hijo debió ser internado porque "ya no estaba siendo él" (Foto: Instagram/@luisventurasoy)

Junto a este mensaje, el periodista compartió un video que refleja la gran mejoría del niño: se lo vio a Antonio —vistiendo una remera gris, un pantalón de pijama a cuadros y zapatillas— caminando con mucha energía y paso firme por los pasillos del sanatorio, pasando junto al personal médico y de recepción, mientras llevaba bajo el brazo un peluche grande de color amarillo.

Antonito, el pequeño que Luis Ventura tuvo con Fabiana Liuzzi, generó preocupación por su estado de salud (Foto: Instagram(@luisventurasoy)

Horas más tarde, publicó una tierna foto tomada en el mismo lugar, donde el pequeño posa de frente, sonriendo ampliamente y sosteniendo con firmeza su querido peluche. “Gracias a todos por su cariño... a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también... La vida sigue”, añadió Ventura.

“Toñito. Arriba guerrero! Desde el Uruguay, ¡vamo’ arriba!!!”; “¡¡¡Arriba Toñito!!! “Gracias, padres por tanto amor que le brindan y se tienen!!“; ”Tiene unos padres maravillosos. Todo pasará” y “¡¡¡Los tres, ejemplo de lucha, siempre avanzando por el bien de Antonito!!!”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.

Algunos de los comentarios que recibió (Foto: Captura Instagram/@luisventurasoy)

Cabe recordar que en 2024 el presidente de APTRA se quebró al aire de A la tarde (América TV) al referirse en detalles a la enfermedad que padece su hijo. “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura, de seis meses y medio, un niño que estaba en una incubadora, un niño que pesaba 700 gramos”, comenzó diciendo.

Luis Ventura junto a su hijo y el neurólogo que lo atiende (Foto: Instagram/@luisventurasoy)

Al escucharlo, Damián Rojo quiso saber qué diagnóstico tenía el chico. “Es confuso, en definitiva, porque son palabras nada más. Vos tenés que hablar de procederes porque te dicen que es una rama de autismo, te dicen esto, te dicen lo otro... te dicen que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando y que en la cicatrización van recuperando funciones”, sostuvo.

Luis Ventura se quebro al hablar del mal momento de salud de su hijo Antonito

En ese sentido, mencionó que su hijo “no habla, pero se hace entender”. “¿No dice ni una sola palabra, Ventu?”, preguntó Karina Mazzocco, y él respondió: “Emite sonidos, pero se hace entender. Se hace entender cuánto está feliz, cuando está enojado, cuando tiene hambre o cuando quiere hacer pis. Entonces, hay que saber hablar ese lenguaje en determinado momento, porque si vos no le interpretás, te comés que tiene un episodio y es un enojo porque no le diste de comer lo que quería”.