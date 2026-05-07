El fuerte descargo de Luis Ventura tras conocerse que levantan A la tarde: “Le guste a quien le guste”

Después de varios meses de rumores e incertidumbre, A la tarde llegará a su final y dejará de emitirse a fin de mes, según confirmó Karina Mazzocco. A lo largo de sus cinco temporadas, el ciclo de América TV logró reinventarse en distintas oportunidades para mantenerse competitivo en materia de rating, aunque este año apostó por un cambio de formato que no terminó de convencer al público. En medio de la noticia sobre el levantamiento del programa, Luis Ventura rompió el silencio y realizó un contundente descargo sobre la situación del ciclo.

Con enojo, Luis Ventura reflexionó sobre el funcionamiento de la televisión actual. Ante una consulta de Karina Mazzocco sobre el levantamiento del programa, el periodista respondió con sinceridad: “Si no entendemos que esto es un negocio, no entendemos nada. Esto es prueba y error. Lo que para muchos es pérdida, para otros es ganancia”.

Qué dijo Luis Ventura tras conocerse el final de A la tarde (Captura: América TV)

A pesar del cierre de A la tarde, Ventura se mostró conforme con el recorrido realizado y destacó el impacto que el ciclo tuvo en los medios y en la agenda del espectáculo. “Este programa, le guste a quien le guste, marcaba agenda. Este programa llenaba de títulos la jornada sino que llenaba los programas del día siguiente. Entonces, desde ahí me siento respetado”, expresó el periodista y reivindicó el lugar que ocupó el envío durante sus cinco temporadas al aire.

Más allá de la finalización del programa, los integrantes del panel no se quedarán sin trabajo, ya que desde América TV planean reubicarlos en otros proyectos del canal. En cuanto al horario que dejará vacante Karina Mazzocco, será ocupado por Tartu y Sabrina Rojas, quienes regresarán a la pantalla con una nueva etapa de Pasó en América, pero con un formato totalmente renovado.