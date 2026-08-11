Luisana Lopilato fue premiada en Marbella por su labor solidaria: el emotivo mensaje de Michael Bublé y su encuentro con Antonio Banderas

A los 39 años, Luisana Lopilato vive uno de los mejores momentos de su carrera. A un mes del estreno de Pepita, la pistolera, la película basada en la vida de Margarita Di Tullio que la tiene como protagonista, este fin de semana fue homenajeada en Marbella, España, con el premio de la Fundación Starlite al Impacto Humano. Deslumbró con un espectacular vestido dorado en la gala a la que acudió acompañada por su esposo Michael Bublé y donde se encontró con varias personalidades famosas, entre ellos Antonio Banderas y Valeria Mazza. Emocionada por el reconocimiento, compartió un profundo mensaje en sus redes sociales. “Fue algo profundamente especial para mí”, aseguró.

El domingo 9 de agosto se realizó en el Auditorio Starlite de Marbella la decimoséptima edición de la Gala Starlite Occident, creada por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, un evento benéfico para recaudar fondos para diversos proyectos sociales y en el que se reconoce a distintas personalidades por su labor solidaria. Bajo el lema “Peace and Love” (Amor y paz) Lopilato fue reconocida por “convertir el éxito en una oportunidad para ayudar a los demás” y por “su compromiso, sensibilidad y apoyo a causas que buscan construir un mundo mejor”.

Luisana Lopilato fue reconocida por la Fundación Starlite por “convertir el éxito en una oportunidad para ayudar a los demás” (Foto: Instagram @luisanalopilato)

“Recibir de parte de la Fundación Starlite un reconocimiento al Impacto Humano fue algo profundamente especial para mí. Hay premios que celebran el trabajo y hay otros que te tocan en un lugar mucho más profundo. Que reconozcan la manera en la que uno intenta acompañar, ayudar y dejar una huella linda en los demás es algo que recibo con muchísima emoción, humildad y gratitud”, escribió la ex Rebelde Way y agregó: “Me llevo este reconocimiento en el corazón, con mucha gratitud y con el deseo de seguir aportando, desde mi lugar, un poquito más de amor a este mundo”.

Luisana Lopilato recibió el premio al Impacto Humano en la gala creada por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Fiel a su estilo, la argentina deslumbró con su look. Lució un vestido largo color dorado semitransparente y con un bordado vertical de piedras de la diseñadora argentina Sylvie Burstin. Se trató de un delicado diseño al cuerpo, escote corazón de breteles finos, que complementó con sandalias altas a tono con el vestido de Jimmy Choo. Añadió aretes y anillos, se dejó el cabello con unas sutiles ondas y optó por un maquillaje natural en tonos rosados.

La actriz se lució con un espectacular vestido dorado de Sylvie Burstin (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Asistió a la gala con Michael Bublé y allí se encontraron con varias celebridades, desde los anfitriones Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán hasta Valeria Mazza, una de las embajadoras, y su esposo Alejandro Gravier y el cantante español Bertín Osborne. La velada tuvo una decoración acorde al lema y se desarrolló en un ambiente agradable y divertido, lleno de música y cálidos discursos.

Luisana Lopilato junto a Michael Bublé y Antonio Banderas en la Gala Starlite Occident (Foto: Instagram @michaelbuble)

Valeria Mazza y Alejandro Gravier también dijeron presente en el gran evento que se realizó en España (Foto: Instagram @michaelbuble)

Por su parte, el intérprete de “Just Haven’t Met You Yet”, que no dudó en pararse de su asiento y filmar con su celular a su esposa durante su discurso de agradecimiento, compartió unas emotivas palabras en las que reflejó todo su orgullo y admiración hacia la madre de sus cuatro hijos.

El cantante le dedicó unas emotivas palabras a su esposa, en las que reflejó su orgullo y admiración por ella (Foto: Instagram @michaelbuble)

“Unos días maravillosos en Marbella con familia y amigos, y una noche muy especial celebrando a una mujer increíble”, sostuvo. “Orgulloso de su corazón, de cómo se vuelca con los demás y del amor que pone en todo lo que hace. ¡Felicidades, cariño! ¡Te merecés todos los premios!”, sentenció. Por su parte, Lopilato no tardó en responderle el amoroso mensaje: “¡Gracias, mi amor! Tenerte a mi lado hace que cada momento sea más especial, pero saber lo orgulloso que estás de mí significa más que cualquier premio. Te quiero tanto”.