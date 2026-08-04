El tráiler de Pepita, la pistolera: la impactante transformación de Luisana Lopilato para su papel más jugado

Luisana Lopilato se prepara para presentar uno de los trabajos más importantes y bisagras de su carrera: Pepita, la pistolera, película basada en la vida de Margarita Di Tullio, con dirección de Lucía Puenzo (El niño pez, Wakolda, La caída). El rodaje tuvo lugar en mayo de 2025 en Mar del Plata y esta semana se conoció el primer adelanto oficial en el que se puede ver a la actriz en plena acción, convertida en una de las criminales más populares y controversiales de la Argentina durante la década del ochenta.

“¿Heroína, criminal o leyenda? En la Mar del Plata de los años ochenta, Margarita Di Tullio se enfrentó a un sistema atravesado por la violencia, la explotación y la corrupción", reza el adelanto del film compartido por Buena Vista International LA. Además de Lopilato, completan el elenco Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta. La película se estrena en las salas de cine el 3 de septiembre de 2026.

Se conoció el primer adelanto de Pepita, la pistolera, protagonizada por Luisana Lopilato (Foto: Captura de video)

Ambientada en Mar del Plata, la película sigue la historia de Margarita Di Tullio, conocida popilarmente como ‘Pepita, la pistolera’, que llegó a los titulares locales el 20 de agosto de 1985, tras asesinar con un revólver calibre 38 a tres delincuentes que ingresaron a su casa y amenazaron a ella y a su familia. Si bien se especuló sobre un robo, la sospecha más fuerte fue un ajuste de cuentas. El hecho llegó a la justicia como un triple homicidio y se le concedió la libertad, puesto que se determinó que actuó en legítima defensa.

Luisana Lopilato como Margarita Di Tullio (Foto: Captura de video)

Protagonizar una película basada en hechos reales y ponerse en la piel de una de las criminales más controversiales de la historia argentina fue todo un desafío para Lopilato, pero no solo a nivel actoral, puesto que fue ella misma quien se propuso llevar la historia a la pantalla. “Hace muchos años que veng detrás de este proyecto, de querer hacerlo, de poder producirlo. Pero alguien ya me había ganado de mano, Lucas Jinkis; él ya tenía los derechos para contar la historia de Pepita. Me junté con él y le dije todas las ganas que tenía de hacer este proyecto, de llevarlo a cabo como fuera”, sostuvo la actriz en diálogo con LA NACION en abril de 2024.

“Me tocó tener las conversaciones, quizás un poco difíciles, para pedirle a gente que confía en mí que ponga dinero. Y así, de la nada, la película empezó a tomar forma. Era un sueño para mí porque me gustan los desafíos y me moría por trabajar con Lucía”, advirtió. Y, completamente involucrada en el proyecto como protagonista y productora —aunque advirtió que en este fue más un apoyo de cara a ganar experiencia para en un futuro “producir e ir a buscar los proyectos”—, se instaló en Buenos Aires con su familia para llevar adelante el rodaje.

En la película dirigida por Lucía Puenzo, Lopilato tiene el rol de protagonista y productora

“Me encantan los proyectos que involucran historias reales y tenía ganas de contar la historia de una mujer fuerte. No era normal ver a una mujer en los ochenta rodeada de hombres y siendo la jefa. Y es un poco lo que se está viviendo hoy en día. Como que todo el tiempo estamos peleando otra vez. Ahora, a mí no me baja nadie, Margarita Di Tullio se la banca”, le dijo a este medio en abril de 2025. Ahora, comenzó la cuenta regresiva para verla en la pantalla grande transformada en Pepita, la pistolera.