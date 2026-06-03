Luquitas Rodríguez reflexionó sobre la marcha Ni Una Menos y les dejó un mensaje a los hombres: “Pensemos quiénes somos”

En medio de la conmoción nacional por el femicidio de Agostina Vega, este miércoles 3 de junio se realizará la marcha de Ni Una Menos frente al Congreso de la Nación para volver a pedir justicia. Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, se espera una convocatoria multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires que también se replicará en todo el país. En la previa, quien reflexionó al respecto fue el streamer Lucas “Luquitas” Rodríguez. Decidió usar su alcance en el streaming para dejar un mensaje para los hombres. “Usemos ese espacio y pensemos quiénes somos”, enfatizó.

Durante la emisión del martes 2 de junio de Tribuneros (Vorterix), Rodríguez se tomó unos minutos para hablar sobre la marcha de Ni una Menos. “Mañana [por este miércoles] Jazmín [Badía, su productora] no va a venir, por supuesto, porque va a ir a la marcha de Ni una menos, que seguramente va a ser súper multitudinaria teniendo en cuenta el terrible femicidio de Agostina”, expresó el conductor.

"Usemos ese espacio y pensemos quiénes somos", reflexionó el streamer

En esta misma línea, invitó a los hombres a reflexionar. “No quería dejarlo pasar y decirlo acá, en este contexto de Tribuneros, que es un programa en su mayoría de hombres. Estas situaciones, como hombres, nos llevan a pensarnos y a pensar también en lo que tenemos alrededor y el lugar que ocupamos”, sostuvo.

“Que no pensemos en estos espacios como algo que nos señala o algo que es amenazador, sino que realmente usemos ese espacio y pensemos quiénes somos”, enfatizó. “Siempre es bueno el autoconocimiento y pensar también en los que tenemos al lado y el lugar que ocupamos en nuestro universo social, familiar y vincular. Quería decir eso”, sentenció. Sus palabras no tardaron en hacerse eco en las redes sociales.

A qué hora y dónde es la marcha de Ni Una Menos en CABA

A once años de la primera convocatoria, que surgió tras el femicidio de Chiara Páez, este miércoles 3 de junio el colectivo de Ni Una Menos convocó a una nueva movilización para pedir justicia. Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” se espera que la congregación frente al Congreso de la Nación, donde se realizará el acto central, también se replique en todo el país. Si bien la convocatoria es a las 17, varios sectores ya comenzaron a acercarse.

La marcha de Ni Una Menos se realiza este miércoles 3 de junio frente al Congreso FABIAN MARELLI

A partir de la movilización, habrá varias intersecciones que se verán afectadas. Estas son: avenida Callao y avenida Entre Ríos; avenida Corrientes; avenida Belgrano; avenida de Mayo y avenida Rivadavia; avenida Belgrano y 9 de Julio y Plaza de Mayo.

La marcha ocurre en medio de la conmoción por los femicidios de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue hallada muerta en la ciudad de Córdoba una semana después de su desaparición, y de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que fue encontrada muerta el 28 de mayo en la provincia de Misiones. Las cifras de los feminicidios en la Argentina son escalofriantes. Según el relevamiento realizado por la Oficina de la Mujer, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2025 hubo 200 femicidios, una cifra que bajó respecto a la de 2024, donde se registraron 228 casos.