Qué se sabe de la marcha de Ni Una Menos de hoy, 3J

Ni Una Menos convocó a una marcha este miércoles 3 de junio, a partir de las 17, en el Congreso de la Nación. Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, el colectivo feminista se congrega en medio de la noticia de los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero.

Femicidio de Agostina Vega

La marcha, que se prevé multitudinaria, convoca a distintos sectores de la política nacional. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Confederación General del Trabajo (CGT), Partido Obrero (PO), Partido Justicialista (PJ), Unión Cívica Radical (UCR), entre otros, darán el presente para acompañar un movimiento que nació el 3 de junio de 2015 por el asesinato de Chiara Páez y el llamado a reflexión por parte de la periodista Marcela Ojeda en su cuenta de X.

El pedido de justicia por las víctimas mencionadas anteriormente y el escalofriante dato de que se registre un femicidio cada 31 horas en la Argentina son las banderas que reúne al colectivo feminista en una marcha que tendrá alcance nacional.

A qué hora y dónde es la marcha de Ni Una Menos en CABA

El horario central de la convocatoria es a las 17, aunque, en las periferias y adyacencias de la Plaza de los Dos Congresos, diferentes sectores comenzarán a reunirse a partir de las 14, lo que provocará cortes y desvíos en el tránsito.

Las intersecciones que se verán afectadas son: avenida Callao y avenida Entre Ríos; avenida Corrientes; avenida Belgrano; avenida de Mayo y avenida Rivadavia; avenida Belgrano y 9 de Julio y Plaza de Mayo.

Repercusión en redes sociales

Amnistía Internacional, en su cuenta de Instagram, convocó al colectivo feminista a marchar por los derechos que están siendo vulnerados. “Porque todavía hay mujeres, niñas y personas LGBTI+ que ven vulnerados sus derechos por una violencia que no es inevitable ni aislada: es una realidad que requiere prevención, protección y respuestas del Estado”, indicó el organismo en sus redes sociales.

El comunicado de Amnistía Internacional

Además, Actrices Argentinas se solidarizó con el colectivo feminista y elaboró un posteo alusivo a la marcha de este miércoles: “Por Dulce María. Por Agostina. Por Noelia. Por todas. Una vez más salimos a las calles a gritar Ni una menos. Seamos cientos, miles, millones en todo el país“.

El comunicado de Actrices Argentinas

Por último, la página Mujeres que no son tapa siguió el mismo tenor de la protesta y lanzó: “Dulce Candia. Otra nena que podría estar viva. Pero sobre todo compartan, comenten, y den visibilidad, tenemos que ser nosotras el algoritmo, tenemos que hacer visibles nosotras las historias. Mañana 3J a ser millones y a sostener la movilización y la conversación hasta que dejen de matarnos“.

Cifras escalofriantes

La Oficina de la Mujer, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, armó un informe sobre la cantidad de casos existentes en el territorio nacional para tomar magnitud del hecho.

Según el relevamiento, en 2025 hubo 200 femicidios, una cifra que bajó respecto a la del 2024 donde se registraron 228 casos.

Relevamiento de femicidios de la Corte Suprema

Por otra parte, los patrones son persistentes y elocuentes: el 83% de las víctimas conocía a su agresor y solamente el 18% había denunciado previamente. A esto se le suma que en el 44% de los casos, existían antecedentes previos de violencia.

Los puntos de concentración en cada provincia o ciudad