Magalí Mora mostró chats de WhatsApp en los que su expareja la insultó y amenazó

Magalí Mora contó que, desde hace algunos meses, viene sufriendo episodios de violencia de género con su expareja. Embarazada de 12 semanas, la mediática aseguró que su vínculo es “tóxico” y lo acusó de no querer hacerse cargo del bebé. Ahora, mostró algunos de los mensajes que él le envía habitualmente, en los que la insulta y la amenaza.

“El no quería que fuera Magalí Mora. Él me conoció siendo tapa de Playboy, subiendo las fotos que subo a Instagram, que es mi trabajo”, dijo la modelo en El club de las divorciadas (eltrece), sobre la conflictiva relación. Laurita Fernández, conductora del ciclo, mostró las capturas de WhatsApp de los chats que Mora y su expareja mantienen a diario. “Nosotros tuvimos mensajes que él le mandaba a Magalí, una vez que ya sabían que iban a tener a esta hija. Quisiera compartirlos, pero me gustaría tapar algunas partes, porque no quisiera que salgan en televisión. Son muy fuertes”, señaló.

En El club de las divorciadas, conducido por Laurita Fernández, Magalí Mora contó la violenta situación que atraviesa con su expareja

“¿Siempre te trataba así?”, le consultó Laurita. “Siempre”, respondió Magalí. “El problema había sido porque yo no podía ir a su cumpleaños, porque la familia no quería, entonces no fui. Me invita después a un boliche reconocido de Costa Salguero, y yo le digo ‘ya hice otros planes’. Me sentía último orejón del tarro, y quería empezar a hacerme sentir valer”, agregó, en referencia al intercambio por chat. En la discusión, ella también le manifestó que no consideraba apropiado que, a las 11 de la noche, le pidiera que fuera a un bar.

Magalí Mora mostró capturas de pantalla de intercambios por WhatsApp que tuvo con su expareja

Luego, Mora explicó más sobre el contexto de la pelea. “Entonces yo me fui, y él quería las cámaras de mi casa, de la seguridad del edificio, para saber si yo había salido o no”, relató. “Por eso me dice ‘las cámaras no andan’. Y yo, tan tarada, de lo manipulada que estaba, llamaba al encargado que me diera las cámaras y me dice ‘Maga, no andan’. Mirá al nivel que yo había llegado para mostrarle las cámaras para que no haga lío”.

Durante el programa, la producción puso al aire algunos de los chats que Magalí cruzó con su exnovio. En uno de ellos, se puede leer que el hombre la amenaza: “Ya vas a ver”. “No te muestro otros porque es más de lo mismo”, cerró la modelo.

LA NACION