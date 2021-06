Fuerte denuncia: Magalí Mora está embarazada y acusa a su expareja de no querer hacerse cargo del bebé

Magalí Mora estuvo invitada en el nuevo ciclo de Laurita Fernández, El club de las divorciadas, y contó a corazón abierto la difícil situación que vivió en los últimos años. La modelo anunció que está embarazada de cuatro meses y se lamentó porque la circunstancias no son las que esperaba: su expareja no quiere hacerse cargo del bebé en camino.

La mediática fue la entrevistada en el debut del programa de eltrece y reveló que padeció violencia de género los últimos dos años, desde que conoció al padre de la hija que espera. “El primer año estuvimos juntos, en pareja, y el otro año fue separados, pero nunca nos separamos en realidad; fue una relación muy tóxica”, relató.

Magalí Mora contó que está embarazada de cuatro meses y separada de su expareja por violencia de género - Fuente: eltrece

“Yo tenía altibajos emocionales continuos, donde me llevaba a arrastrarme, a llorar, a humillarme, y después decía: ‘Bueno, listo, ya pasó, nos vemos a la noche, ¿qué comemos?’”, contó. En marzo último se enteró de su embarazo, pero para ese momento estaba distanciada de su expareja, y cuando le dijo que se había hecho un test y el resultado era positivo, no obtuvo su apoyo.

“Me dijo: ‘¿Qué es lo que vas a hacer?’, y sinceramente en ese momento no sabía; yo no estoy en contra del aborto, respeto todas las decisiones”, comentó. Luego de hacerse una primera ecografía, su exnovio le advirtió: ‘¡Pero vos estás loca! ¿Cómo vamos a tener un hijo? Mirá cómo estamos, cómo nos llevamos, si lo vas a tener, lo tenés sola’”.

Magalí Mora reapareció en los medios, tras varios años manteniendo un perfil bajo Captura de Instagram

“Me hice otra ecografía, apareció el embrión, escuché los latidos y ahí se me desmoronó todo, y le dije: ‘Lo quiero tener’”, recordó. La modelo aseguró que, a partir de ahí, solo recibió insultos: “Me dijo que lo tenga sola, que soy una hija de… Y me empezó a manipular con que si yo lo amaba de verdad, lo tenía que abortar”.

En un intento desesperado por hacerlo entrar en razón, se comunicó con sus exsuegros, en busca de contención, y su reacción la dejó atónita: “El padre de él me dijo: ‘Vos tenés que respetar la decisión de nuestro hijo, que él no quiere ser padre’; me decían que no soy digna de su familia, que no soy la mujer que tiene que tener su hijo”.

“Después me atacó a mi: ‘Vos te quisiste embarazar, porque sabés muy bien cuándo lo podés hacer’. No podía creer lo que estaba escuchando”, agregó. Después de aquella reunión, su expareja dispuso una medida perimetral en su contra, para que no pueda acercarse a él ni a su familia.

“Dudo que una persona así recapacite, pero me concentro en que mi hija es lo más lindo que me pudo haber pasado en la vida; mi papá falleció hace un año y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me la mandó mi papá”, concluyó, emocionada.

LA NACION