La respuesta de Gonzalo Heredia a las críticas por La 1-5/18, la nueva serie de Polka

En los últimos días se conocieron las primeras imágenes de la nueva propuesta de Polka, la productora de Adrián Suar. Se trata de La 1-5/18, una serie que cuenta la historia de un grupo de vecinos de un barrio popular y que estará protagonizada por Gonzalo Heredia, Leticia Brédice, Esteban Lamothe, Agustina Cherri y otros actores reconocidos. La revelación del tráiler generó un sinfín comparaciones, memes y críticas en las redes sociales. Ahora, Heredia reaccionó a los comentarios en su cuenta de Twitter.

En el adelanto de La 1-5/18, mientras los personajes caminan por la calle, Cherri, que interpretará a Lola, señala: “Crecer en un barrio como este no es fácil. A veces la gente nos señala, piensa que valemos menos, pero acá el problema de uno es el problema de todos”. Luego, se escucha la voz de Heredia: “Somos los que sabemos armar una familia aunque no nos una la misma sangre”. Después, se suma la voz en off de Lamothe, cuyo papel será el de un cura llamado Lorenzo: “Somos los que no perdemos la fe, aunque parezca que todo se nos viene en contra”.

Trailer de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka

Miles de usuarios se dedicaron a comparar la imagen del grupo con escenas similares aparecidas en otras ficciones. Además, algunos criticaron los lugares comunes que plantea la serie e, incluso, la elección de los actores.

Tras conocerse el avance de La 1-5/18, la nueva serie de Polka, estallaron los memes

Los usuarios compararon el trailer con imágenes de otras películas y series

Tras las repercusiones, Heredia se refirió al tema con humor. “Pero chicxs, todavía no hicieron la mejor comparación” escribió el actor, junto a una imagen de la campaña que Proyecto Sur lanzó en 2011. En la foto, aparece la fórmula integrada por Pino Solanas y Alcira Argumedo.

Gonzalo Heredia se refirió a las críticas con humor

La trama de La 1-5/18, lo nuevo de Polka

La 1-5/18 será un telenovela que girará alrededor de distintos dramas personales de los residentes del barrio que le da nombre. Esas historias se contarán en el marco de un conflicto entre dos bandas narco que amenaza la paz de los vecinos. El padre Lorenzo, interpretado por Lamothe, tendrá sus propios desafíos, entre los que se encuentran la violencia del barrio y la atracción que siente por Lola, interpretada por Cherri.

