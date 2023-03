El encuentro del Príncipe William con Dibu Martínez en el entrenamiento del Aston Villa

escuchar

El Aston Villa, club que milita en la Premier League, recibió el jueves una visita especial, que conmovió a los empleados, cuerpo técnico y jugadores de la institución. Se trató del Príncipe William de Galés, quien llegó de manera sorpresiva al campo de entrenamiento y fue recibido con honores por todos los integrantes del plantel profesional. Al ver su presencia, los presentes realizaron un semicírculo alrededor de él y recibieron las palabras de aliento de una figura representativa en el Viejo continente.

En un posteo en conjunto entre Aston Villa y el Príncipe de Gales, se ven varias imágenes de los jugadores mientras rodean al hijo de Lady Di y Carlos III, quien se encontraba maravillado por las instalaciones y quien aprovechó para arengar al equipo. El club figura en la undécima posición de la tabla de la Premier con 35 puntos, lejos de los puestos de clasificación a copas.

Tras el encuentro con toda la delegación, el Príncipe se tomó unos minutos para buscar a un jugador en especial: Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero que salió campeón del mundo con la selección argentina en Qatar y que es la figura del Aston Villa en el certamen.

A pura sonrisa: el encuentro entre el Príncipe de Galés y Dibu Martínez

Al darse el encuentro, el Príncipe esperó al final del entrenamiento para tener una charla más íntima con el marplatense y cerraron su encuentro con una particular foto, donde se los ve a ambos sonriendo para la cámara. Este recuerdo será importante para el Dibu y muestra, además, la injerencia que tiene en un plantel donde lo acompaña su coterráneo Emiliano Buendia.

Una vez viralizada las imágenes, Mandinha Martínez, la esposa del arquero, también se mostró sorprendida por el alcance que tuvo la figura del Dibu en el entrenamiento y reaccionó con la frase “Wow” seguido de un emoji de un rey y una cara con corazones.

La reacción de Mandinha Martínez, esposa del arquero marplatense

A pesar de tener una ascendencia e importancia en el club de Birmingham, el futuro de Emiliano Martínez parece lejos de allí: en las últimas horas, el Tottenham mostró un interés firme por el arquero, quien, en reiteradas ocasiones, expresó su deseo de ser traspasado a un club de mayor importancia y así pelear la Champions League.

“Me conocen gracias a Messi”, la frase de Martínez en una entrevista con LN+

La obtención de la Copa del Mundo fue uno de los logros más importantes en la carrera de Dibu Martínez. Tras ganar la Copa América y la Finalissima, el Mundial fue el broche de oro para esta nueva camada que disfruta de su líder, Lionel Messi, en sus últimos años como jugador profesional.

En una entrevista que le realizó Christian Martín a Martínez en Inglaterra, el arquero floreó al jugador del París Saint Germain y aseguró, con suma franqueza, que su presencia fue clave para que sean reconocidos los demás integrantes del plantel.

“Me siento orgulloso de haber ganado este título con él. Hay 200.000 números y te toca justo a vos la lotería, no tenías un peso y ganaste; a mí me pasó igual. No me conocía nadie, gané el Mundial y hoy me conocen en todo el mundo gracias a Leo”, explicó, con una alegría inconmensurable tras cumplir un sueño en su carrera.

LA NACION