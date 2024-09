Marcela Feudale apuntó contra Cristina Pérez y defendió al papa Francisco

Escuchar

Las declaraciones sobre la situación del país y el gobierno del presidente Javier Milei que hizo el papa Francisco durante un evento en el que se conmemoraron los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano generaron reacciones diversas. Una de ellas fue la de la periodista Cristina Pérez, quien criticó duramente al Sumo Pontífice.

“Es tan profunda la crisis en el Partido Justicialista (PJ) que asume un liderazgo frontal contra Milei. Que se junte con corruptos y los apañe no es novedad. Es el principal referente del pobrismo. El peronismo y la iglesia usan a los pobres de clientes. Y así dejaron al país”, lanzó Pérez.

Esto provocó la respuesta de la locutora Marcela Feudale: “Siguiendo su línea de pensamiento, deduzco que Jesús era garante del pobrismo. Eso de multiplicar panes, vino y la idea de vivir en comunidad que practicaban los Nazarenos era conveniencia. Usaba a los pobres de clientes”, ironizó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Ambas periodistas se referían a las palabras que tuvo Francisco cuando criticó el protocolo antipiquetes que utiliza el gobierno en las marchas masivas para garantizar la libre circulación. Además, el Sumo Pontífice puntualizó en la metodología que implementaron las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso cuando se debatía la ley jubilatoria, y por el que varias personas resultaron heridas por los efectos del gas pimienta que utilizó la policía para contener la protesta.

“El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, la división social a la violencia verbal, la violencia verbal a la violencia física y la violencia física a la guerra de todos contra todos”, señaló y relató: “Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos, quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas . No, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta a eso, eh”.

De esta forma, mostró su repudio ante las medidas aplicadas por el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich y le envió un mensaje directo a los movimientos sociales: “Ustedes no se achican, van al frente; tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta de ustedes es que no escriben documentos ideológicos, no se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico. Van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto, trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan -que está muy bien protestar, eh- sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras, perseguidos. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces, presionan a los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente”.

