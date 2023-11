escuchar

Desde la primera vez que Milett Figueroa pisó la pista de Bailando 2023 quedó en claro que algo ocurría entre la mediática peruana y Marcelo Tinelli. Con el correr de las semanas y de los meses, el coqueteo se convirtió en romance que, esta semana, fue confirmado por ambos con una serie de fotos en las que se los veía compartiendo una cena con los cinco hijos del conductor. Este martes, Candelaria Tinelli formó parte del equipo de streaming y no solo habló sobre aquel encuentro, sino que dio su opinión, sin filtro, sobre la posibilidad de tener un nuevo hermano.

A propósito del regreso de Cande Ruggeri a la pista, como acompañante de Brian Sarmiento y Soledad Bayona en la salsa de a tres, Tinelli se emocionó al ver a Vita, la hija de la modelo. “ Ser abuelo es algo hermoso. Ojalá me tocara a mí en algún momento. Cande ahora se casa, pero no sé si tiene pensado... ”, expresó el conductor, buscando con la mirada a su hija. “¿Te gustaría ser abuelo?”, preguntó la cantante, con picardía. Y ante la respuesta afirmativa de su padre, continuó: “¿Sí? Esa palabra no te gusta, y menos en este momento”.

Entre risas, Tinelli quiso saber por qué decía eso y, Cande Ruggeri le preguntó, entonces si le gustaría que le dijeran “abu”. “Me encanta”, aseguró el conductor. Pero su hija no estuvo de acuerdo: “¡Se mata!”. Y entonces, Tinelli contraatacó: “¿Pero en tus planes está ser mamá? Nunca lo hemos hablado”.

“Sí, obvio. Después del casamiento, capaz”, adelantó la pareja Coti Sorokin. Y después de que Tinelli dialogara con Oscar Ruggeri, también presente en el estudio, intervino Moria Casán. “ Usted se identifica con los abuelos, pero está atravesando un momento de su vida en el que se permite cosas. Y tiene más ganas de ser padre de nuevo que abuelo ”, sentenció.

“Yo no descarto nunca nada en la vida”, tomó el guante Tinelli. En ese momento, las cámaras enfocaron a Candelaria, que abría los ojos incrédula. Luego, tomó el sorbete del trago que estaba bebiendo e hizo el gesto de hundírselo en el cuello. “A la yugular”, se la escuchó decir, mientras su padre estallaba de risa. Cande Ruggeri, entonces, propuso que los dos fueran padres al mismo tiempo. “Voy a llamar a mi psicóloga en este momento”, señaló la hija de Soledad Aquino, mientras tomaba su celular.

Luego de que el trío mostrara su propuesta para esta ronda de salsa de a tres, llegó el momento de las devoluciones del jurado. Pero antes, Ángel De Brito apuntó contra la hija del conductor: “¿Llegan a marzo?”, le preguntó, refiriéndose a la fecha en la que tienen pensado pasar por el altar, y haciendo referencia, también, a las idas y vueltas entre el compositor de “Color esperanza” y la heredera de Tinelli. Al notar la reacción tanto de la hija como del padre, cambió el tono: “Lo digo por la organización, porque me dijiste que no tenés un mango”.

Entonces, quien se sumó a la charla fue Marcela Feudale que, en off, preguntó: “¿Pero quién pone la plata?”. Y ante el silencio de los implicados, De Brito expresó, mirando a Tinelli: “¡Vos! ¿No sos vos el que quiere una boda tradicional?”. El conductor, entonces, recurrió a la complicidad de Ruggeri, que aseguró que aquella costumbre de que el padre de la novia es quien debe hacerse cargo de los gastos, ya no está vigente. “Si te entregás vos, caigo yo”, le dijo al oído el exfutbolista.

Otra vez, Moria aportó su mirada: “Con los derechos de autor que cobra su yerno, que pague él”, observó. Y agregó: “¡Es millonario ese chabón!”. Su comentario fue desmentido por padre e hija, pero la protagonista de Brujas insistió: “Pero, por favor, con los derechos que cobra por todas las canciones que tiene. Tiene más billete que usted”.

“Si Coti no se puede hacer cargo, lo hago yo”, cerró Tinelli la discusión. Y mirando a su hija, pidió: “Si tengo que organizarlo yo, olvidate de todos esos canjes que conseguiste”. Pero Cande no se amedrentó: “Quiero venir más seguido, porque acá me decís otras cosas. Estoy muy contenta. A partir de ahora, del casamiento hablamos solamente acá, nada de hablar por teléfono”.

En ese momento, De Brito le recomendó a la novia que controlase a su padre porque estaba invitando a todo el mundo al casamiento. “Solo de Perú vienen 20, 23 personas”, reveló el conductor, en clara alusión a la nacionalidad de su flamante conquista. Por supuesto que el conductor de LAM aprovechó el chascarrillo para sacarse una duda. “¿Tu papá está de novio o no está de novio?”, quiso saber. Y, sin dudarlo, Candelaria respondió: “No. No está de novio”.

“¿Te gusta Milett?”, quiso saber De Brito. “Claro, me cae re bien. Me gustó que la invitara a mi cumpleaños. Me trajo un regalo, encima. Un perfume”. Y, en ese momento, se dio un momento tenso. “Yo le dije que iba a ir con Milett, no le pedí permiso, se lo dije. Bueno, ya está”, intervino Tinelli, intentando cerrar el tema. “¿Y por qué fuiste con ella?”, siguió inquiriendo el miembro del jurado. “¡Porque ganas de ir con Milett”, contestó serio. Y De Brito cerró: “Bueno, no te pongas mal”.

Para salir del paso, Cande aclaró: “Igual, yo la conozco de antes, porque vamos a la misma peluquería”. Y, entre risas, Feudale agregó: “¡Pero no invitaste a todas las que van a la peluquería! ¡No la invitaste por eso! Te disimulan todo”.

