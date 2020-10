El periodista criticó las declaraciones del ministro de Economía sobre el dólar blue en IDEA Fuente: LA NACION

19 de octubre de 2020 • 11:40

Marcelo Longobardi cuestionó en términos muy duros al ministro de Economía Martín Guzmán, luego de que el funcionario de Alberto Fernández dijera que "esos tipos de cambio (por el dólar blue y el Contado con Liquidación) están en valores que no representan la realidad argentina".

"Hemos escuchado una de las definiciones más estrafalarias que un ministro de Economía ha ofrecido a los argentinos, que es la opinión del ministro Guzmán, desde hoy al frente de la conducción cambiaria de la Argentina", consideró el conductor de Cada mañana (Radio Mitre) y añadió: "Trato de ser moderado pero este muchacho no sabe de qué habla. Semejante brecha cambiaria está paralizando a la economía. Entre los pequeños detalles que este tema incluye está el hecho de que el Banco Central no tiene más reservas y que por esa razón tenemos 130 % de brecha".

En ese sentido, Longobardi se refirió al proyecto de Ley que el Ministerio de Economía enviará al Congreso para "fomentar el ahorro y la inversión en pesos".

"Le informamos a Guzmán que hay problemas de abastecimiento, de importaciones, de empresas que no pueden fijar precios o que no lo quieren hacer. O gente que recurre a cualquier cosa en lugar del dólar porque no quiere pesos. Este muchacho está en la Luna, es un lunático. No digo que mienta, no sabe de qué habla", criticó Longobardi. "El Presidente ha puesto al frente de este problema a una persona que dice que no hay un problema, que es solo un tema de expectativas", agregó.

"Es un comentario muy estrafalario de parte de un ministro de Economía que niega el problema principal que tiene el país hoy que es la brecha que paraliza la actividad económica", analizó.

"Tomo como válido que el Gobierno dice que no va a haber una devaluación y lo tomo como cierto. Fenómeno. Sepan que eso va a tener una consecuencia directa, que es que se acaba la actividad privada. Tal vez sea parte de un plan. Vaya uno a saber", finalizó.