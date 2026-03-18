Marcelo Longobardi se sumó a la programación de la emisora de Perfil

Desde anteayer, el periodista Marcelo Longobardi expandió el alcance de su actual proyecto digital mediante un acuerdo estratégico con Editorial Perfil, que permitirá que su tradicional resumen de noticias se emita a través de Radio Perfil AM 1190.

El segmento, esta al aire de 8 a 10 y representa el regreso del conductor al dial tras una etapa de introspección y una exitosa apuesta por su propio canal de YouTube. Este nuevo paso en la carrera del comunicador marca una alianza clave con el grupo liderado por Jorge Fontevecchia, integrando contenido multiplataforma en una de las franjas más competitivas del día.

Iúdica y Goano en lugar de Mancini

Tras la salida de Fernando Mancini de Radio La Red (AM 910) en diciembre pasado para incorporarse a Radio Continental (AM 590), la emisora del Grupo América definió quiénes estarán al frente de los ciclos que el periodista lideraba, tanto en la semana como los domingos.

En lo que respecta a la franja diaria de la medianoche, Mariano Iúdica se puso al frente de Acá hay buen fútbol, el programa que se emite de lunes a viernes de 0 a 2. De esta manera, Iúdica sumará una nueva experiencia en el ámbito radial; cabe recordar que en 2015 estuvo al frente de Volvé a tu casa, ciclo que condujo en la primera etapa de Radio Con Vos (FM 89.9).

Por otro lado, la segunda mañana de los domingos (de 10 a 13) quedó en manos de Nacho Goano, quien asumió la conducción del histórico segmento #Domingo910 en la AM líder en deportes.

Finalmente, es de destacar que, desde enero, Mancini desembarcó en la 590 con su ciclo #Mancini590, el cual se emite de lunes a viernes en el horario de 10 a 14.

Mariano Iúdica

La AM 650 ahora es Somos Argentina

Desde las últimas semanas, AM 650 ha pasado a llamarse Somos Argentina. En marzo, la emisora relanzó su grilla diaria, en la que se destacan ciclos conducidos por figuras como Verónica Pérez Guidek (Buenos Días Argentina, de 6 a 7), Fernando Alonso (Punto de Partida, de 7 a 10), Úrsula Vargues (de 10 a 12) y Josefina Pouso con Oíd Mortales (de 12 a 14).

Por las tardes, de 14 a 16, Mati Aromi conduce Hagamos Ruido. En la franja de 16 a 18, de lunes a jueves, Lu Espíndola está al frente de Nunca es tarde, mientras que los viernes se emite el ciclo de espectáculos Siempre Primicias. Todos estos programas cuentan con la labor de Maga López Arriazu como cronista de exteriores.

En lo que respecta al ámbito deportivo, de 18 a 19 horas sale al aire la tira Fútbol 650 Único Grande, con la participación de periodistas y comentaristas de la talla de Martín Costa, el “Beto” Márcico y Marcelo Nasarala. Por su parte, de 19 a 21, Daniel Cascioli conduce El Ascenso x 3.

La emisora -que inició sus transmisiones en junio de 2004 y ha pasado por denominaciones como Radio AM 650, Reporter AM 650 y Radio Belgrano- es operada por Prodera S.A. bajo la dirección de Emma Zbinden. Con sus estudios ubicados en el microcentro porteño y este cambio de identidad, la radio ofrece un renovado formato que combina actualidad, noticias, espacios musicales y deporte.