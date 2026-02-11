Marcelo Longobardi analizó el futuro del Gobierno y planteó: “Milei tiene la reelección casi asegurada”

El periodista Marcelo Longobardi consideró que el presidente Javier Milei “tiene la reelección casi asegurada” en 2027 por diferentes motivos, entre ellos, una oposición debilitada que no logra rivalizar con La Libertad Avanza, un “clima de época global” favorable signado por la “ira” y un buen nivel de aceptación interna.

Entrevistado por la periodista María O’Donnell en el canal de streaming Cenital, Longobardi analizó la evolución del liderazgo libertario y reflexionó sobre los rasgos discursivos de Milei. “Hubo un momento en el que se dijo que Milei se había aplacado. Pero yo siempre vi un proceso de radicalización”, sostuvo. A su entender, se trata de procesos cuya intensidad puede cambiar, pero no su dirección: “La radicalización siempre tiene tendencia a acentuarse, lo que hace es variar su velocidad”.

Longobardi comparó a Milei con Trump (AP Photo/Markus Schreiber) Markus Schreiber - AP

El periodista comparó esa dinámica con otras experiencias políticas recientes. “Con Cristina pasaba eso y con Milei pasa lo mismo, y con Trump también, pasa con todos los procesos políticos que tienen una inclinación al conflicto, a lo divisivo”, afirmó. En la misma línea, remarcó: “Eso no se puede frenar. Cristina nunca frenó, Néstor tampoco y Milei no va a frenar”.

Longobardi definió al Presidente como un emergente de un contexto histórico más amplio. “Milei es un hijo de su tiempo”, indicó, y ubicó esa condición dentro de una serie de gobiernos que, a su juicio, lograron interpretar corrientes predominantes en distintos momentos.

En el marco de la entrevista, el periodista sostuvo que Javier Milei "es un hijo de su tiempo" (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP) MARCOS BRINDICCI - AFP

Para explicar esa idea, enumeró antecedentes. Señaló que Raúl Alfonsín se apoyó en la ola de democratización latinoamericana, que Carlos Menem se inscribió en el llamado Consenso de Washington y que Néstor Kirchner quedó ligado al ciclo de la región asociado a líderes como Lula, Chávez o Correa. En contraposición, sostuvo que Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández no lograron conectar con un clima internacional definido.

En esa descripción, vinculó el presente con el impacto social posterior a la pandemia: “Está esta hipótesis muy extendida que supone que la pandemia derivó en ira, que la gente está muy enojada. Ese es el clima de época, la ira”. Señaló que dentro de ese contexto surgen diferentes tipos de liderazgos: “En el caso de Trump es un extremo, en el de Milei es un caso un poco más moderado”.

Longobardi sostuvo que el Gobierno rivaliza, entre otros, con Paolo Rocca porque no hay rivales en el escenario político

A partir de ese diagnóstico, planteó su proyección electoral. “En ese sentido yo diría que, con independencia del dato de inflación o de cualquier otra cosa, me parece que Milei tiene la reelección casi asegurada”, afirmó. De inmediato añadió que, ante la ausencia de adversarios competitivos, el mandatario busca otros contrapuntos: “Hoy no tiene ni rivales, por eso rivaliza con el periodismo, con Paolo Rocca, porque tiene que rivalizar contra alguien, porque tiene que buscar depositarios de la ira”.