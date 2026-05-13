Impacto en Telefe: Darío Turovelzky, el CEO y responsable de su programación desde 2017, deja el canal

No es “oficial” aun. Sin embargo, ya comenzaron las despedidas. Figuras de primera línea del canal cruzan mensajes con quien fuera, durante los últimos años, el CEO de Telefe.

Darío Turovelzky (50) se va de Telefe. Ya empezó el “proceso formal de salida”. En el canal nadie confirma la noticia, están esperando el momento oportuno, ultimando detalles. Pero todos los empleados lo saben. Incluso, se dice en los pasillos que ya dieron de baja su mail corporativo, el @telefe.

Según él mismo confirmó a allegados, el lunes próximo no va a ir a la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, que transmite Telefe, donde solía ocupar la mesa central.

Darío Turovelzky en la sala de control de Telefe Alejandro Guyot

El rumor nació con la venta de Paramount y la llegada de los nuevos dueños, a fines de 2025, con el empresario Gustavo Scaglione a la cabeza.

Sin embargo, a fines de enero, Turovelzky participó en Content Americas, uno de los mercados más importantes en la industria de la televisión, y habló sobre “la nueva etapa de crecimiento” del canal.

Los que leen entrelíneas destacan que el 8 de marzo toda la plana mayor de Telefe, incluidos directivos y figuras (acá van Marley, Vero Lozano, Georgina Barbarossa, Iván de Pineda y Rodolfo Barilli, entre otros), viajaron a Mendoza para participar en la Fiesta Solidaria de la Vendimia, que se realiza en el hogar de los Vila. Estaban, también, las principales figuras de América. Ese día, la ausencia más destacada fue la de Darío Turovelzky...

Tampoco estuvo el 26 de abril último en la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, que se hizo en Telefe, donde sí destacó la presencia de Gustavo Scaglione junto a su esposa e hijos.

Su salida no sorprende a nadie en el canal. Allí dicen que sus seis meses de convivencia con los nuevos dueños fueron “un período transicional lógico”. Cabe destacar que se da “en buenos términos”. Ayer, martes 12 de mayo, Turovelzky estuvo en el canal, aunque mucho más distendido, con ropa informal, como quien está de paso.

Durante al gestión de Turovelzky se creó también el canal de streaming de Telefe Alejandro Guyot

Darío Turovelzky llegó a Telefe en 1998, de la mano de Gustavo Yankelevich, a quien reconoce como su mentor. Su primer trabajo en el canal fue como asistente de producción de Hola, Susana. Pasó por diferentes puestos, incluso hizo una experiencia fuera de Telefe, pero regresó hace 14 años.

En 2017, asumió la conducción del canal tras la salida de Tomás Yankelevich. Tuvo distintos cargos desde entonces, distintas “tarjetas”, pero siempre fue quien definió el rumbo de Telefe.

Hace días, en abril último, Telefe cumplió 100 meses de liderazgo ininterrumpido.

La pregunta, que no tiene respuesta aún, es quién será su sucesor. Quienes conocen la intimidad del canal dudan de que la nueva conducción quiera mantener un rol tan relevante. Lo más probable es que se desactive el cargo.

De todas manera, ganan lugar (y poder) Agustín Vila, hijo de Daniel Vila, quien ya hizo experiencia como programador en América.

Y también Federico Levrino, Director Senior de Programación y Contenidos de Telefe, quien tiene una gran relación con los nuevos propietarios, y a principios de año amplió sus responsabilidades sumando las áreas de Adquisiciones y Comunicación del canal.

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