"Están alineados con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Reproducen los que les dicen desde ese poder central. Se hacen eco de eso y no de las demandas de los actores", dijo Marcelo Mazzarello Fuente: Archivo

16 de septiembre de 2020 • 09:37

Marcelo Mazzarello criticó en términos muy duros a la Asociación Argentina de Actores que dirige Alejandra Darín. "No me siento respaldado, están totalmente ausentes. Los he criticado pero lo he hecho personalmente. No le están haciendo honor a la tradición de lo que fue la Asociación", cuestionó el actor que en junio perdió a su papá y acusó al gobierno de "dictadura sanitaria".

"La discusión política siempre estuvo presente pero desde la integración, nunca tomó el color de una fuerza política como lo ha tomado ahora y de la manera vergonzante de la que se han callado un montón de atropellos", destacó Mazzarello durante una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

"No importa cuál es el Gobierno, nosotros tenemos que estar al lado de la gente. Hay ciertos atropellos, la Constitución o con los chicos que han desaparecido. No se pronunciaron en ningún momento. No me siento para nada representado", insistió el actor de 55 años que el año pasado interpretó el papel de Miguel "El Loco" Ortiz en la serie El marginal.

Tras ser consultado sobre la actividad de la entidad, con sede en la calle Alsina 1762 de la Ciudad de Buenos Aires, que el mes pasado presentó al Poder Ejecutivo un "protocolo de consenso" para la reapertura de las actividades del sector en el cine, la televisión y las plataformas, el actor afirmó: "En lo laboral tampoco han hecho lo que tenían que hacer. Ver los protocolos y trabajar rápido. Se sentaron otros gremios antes que la Asociación de Actores", sostuvo, y denunció: "Están alineados con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Reproducen los que les dicen desde ese poder central. Se hacen eco de eso y no de las demandas de los actores".

"Hace mucho tiempo que están ligados a un color político. Esto ya viene desde hace años y me he peleado muchas veces. Puedo decir esto porque ya se los dije a todos. Lo pagamos el resto de los actores que no estamos alineados políticamente. Cuando representás, representás a todos por más que pertenezcas a otro color político. El comportamiento debe ser constitucional y no partidario", finalizó.

