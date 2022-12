Marcelo Polino acusó a Yanina Latorre de mentirosa y ella lo cruzó con una dura respuesta: “No dio la cara”

escuchar

Marcelo Polino y Yanina Latorre trabajaron juntos durante varios años y, de todo ese tiempo compartido, nació una importante y larga amistad.

Sin embargo, el vínculo se desvaneció cuando la actual panelista de LAM fue desvinculada de Polino Auténtico (Radio Mitre), decisión que ella aseguró que fue tomada por el conductor. Meses después del estallido de la polémica, el actor pasó por LAM (América) y volvió a apuntar contra su excompañera.

Marcelo Polina acusó a Yanina Latorre de mentirosa y ella lo cruzó con una dura respuesta

“Quiero comunicar que Yanina Latorre no va estar más en este programa”, anunció Marcelo Polino a mediados de febrero de 2022. Según explicó en su momento, la desvinculación fue decidida por la producción y aseguró que, desde el estudio, la extrañarían mucho.

Aunque ese fue el comunicado oficial, tras su regreso de Miami en donde se encontraba de vacaciones, la esposa de Diego Latorre dio a conocer otra versión.

Semanas más tarde, durante una de las primeras ediciones de LAM tras su despedida de eltrece, la “angelita” dijo que fue el mismo Polino quien pidió que la echaran y, según explicó, el motivo principal fueron las semanas que se tomó para irse de viaje. “Él pidió que me saquen de la radio”, sentenció.

Aunque la pelea parecía haber llegado a un final luego de un tan breve como intenso enfrentamiento mediático, resurgió durante el paso del exjurado de Bailando por un sueño por el magazine de América. En una entrevista mano a mano, Ángel de Brito le preguntó directamente si había echado a Yanina Latorre, quien en ese momento no se encontraba en el estudio ya que nuevamente se encuentra en Estados Unidos.

“No. Fue feo todo lo que mintió e inventó. Dijo que yo fui a la radio a pedir que la echaran... Yo me estaba yendo a Chile por cinco meses, qué mejor que tenerla a Yanina que era la que me conducía el programa siempre. La radio dijo que se tomó mucho tiempo de vacaciones y la radio, cada vez que no viene alguien, tiene que pagar un reemplazo y era una suma que no se podía sostener, entonces decidieron apartarla y yo acompañé la decisión”, replicó el entrevistado.

Marcelo Polino, Amalia Granata y Yanina Latorre trabajaban juntos en Polino Auténtico, en Radio Mitre (Foto Instagram @yanilatorre)

“A mí lo que me molestó es que dijo que yo la había hecho echar y nombró a un directivo de la radio. Entonces yo viajé a Argentina porque quería hablar con los directivos de la radio y les pregunté: ‘¿Esto pasó?’. Y me dijeron: ‘No, eso es mentira’. Tema cerrado. Y ahí quedó todo”, continuó.

Finalmente, remarcó: “Yo no tengo malos recuerdos, trabajamos súper bien, tengo aprecio por su familia. Pero ella, en vez de decir ‘mirá, me equivoqué, me tomé vacaciones de más, ¿me das una mano a ver si puedo arreglar las cosas?’ Prefirió decir que yo la había querido echar”.

Yanina Latorre le respondió a Marcelo Polino a través de las redes sociales

Lejos de quedarse callada y sin importar que estuviese en otro país, Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para contestarle en vivo. A través de Twitter, escribió: “Me echó y le dijo que me había ido el 16 de diciembre. Eso me dijeron en la radio”. Y remató: “No invente ni mentí. Feo fue que él no diera la cara. Muchos años trabajando juntos”. Por su parte, Polino dejó pasar el comentario y continuó con el programa, dando por cerrado el tema.

