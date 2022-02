Yanina Latorre no continúa con Marcelo Polino, pero seguirá en radio Mitre

Este sábado en el comienzo de Polino Auténtico, su ciclo en radio Mitre AM 790, Marcelo Polino confirmó que una de sus compañeras no era más parte del programa que se emite todos los sábados de 12 a 14, desde hace 6 años.

“Quiero comunicar que Yanina Latorre no va estar más en este programa. Fue una decisión de la radio, es una persona funcional, así que seguramente se reinsertará”, comenzó el periodista que estaba acompañado de Amalia Garanta (que ya es integrante del mismo) y Mariana Brey, periodista invitada pero no se descarta que pueda quedar fija en el ahora ex lugar de Latorre.

Yanina junto a Marcelo Polino y Amalia Granata (Foto Instagram @yanilatorre)

“Ella continúa en Miami y hace mucho tiempo que no la vemos porque nos tocaron vacaciones inesperadas porque grabamos en Navidad y Año Nuevo. Por ahí esta dilación de su regreso hizo que las cosas cambiaran. Fueron seis años, pero esto provocó la decisión de la radio”, agregó Polino.

“Siempre la incentivamos para que tenga su espacio porque se lo ha ganado. Seguramente nos está escuchando. La vamos a extrañar”, señaló el periodista. Además, indicó que seguramente se concrete un encuentro con ella en el festejo del cumpleaños de Amalia Granata, el próximo 26 de febrero.

Por 6 años, la panelista formó parte del programa radial conducido por Marcelo Polino (Foto Instagram @yanilatorre)

“Ella (por Yanina) sigue en Miami y tuvimos vacaciones inesperadas en diciembre, después nos enfermamos en enero, ella es muy querida”, explicó el conducto. Tal como lo indicó, Yanina sigue de vacaciones. Ella quería hacer sus salidas por teléfono pero la radio aceptó esto, y al no regresar decidieron desvincularla de ese ciclo, no hubo arreglo, más allá de que continuará como empleada de la radio.

Según pudo saber LA NACIÓN, Latorre sigue con un contrato vigente con la emisora, como desde hace 8 años (dos con Jorge Lanata en Lanata Sin Filtro y seis con Polino). Al regresar de sus vacaciones, se incorporará a un programa de la AM líder que se emite en la semana.

La única razón por la que no seguirá, según dijeron desde el entorno de Latorre, es que quiere tener días libres al final de la semana. “Yanina sigue en la radio, tiene contrato vigente. Está de vacaciones y ya había hablado que este año los sábados quería descansar, la mejor con todos; su contrato está vigente. Necesitaba descansar”, así lo confirmó la Management de la panelista, Vane Pellizzeri.

Yanina ironizó en Twitter sobre sus vacaciones (Foto Twitter)

LA NACIÓN intentó comunicarse con autoridades de la radio, pero no obtuvo respuesta. Por lo pronto, Yanina no emitió ningún tipo de cometario al respeto en sus redes. Por el momento, se confirmó que la panelista tiene contrato con la productora Mandarina y posiblemente volverá, a la televisión, por América junto a Ángel de Brito en el prime también desde el 14 de marzo.