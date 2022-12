Aseguran que Julián Álvarez dejó de seguir en Instagram a su novia, Emilia Ferrero, y crecen los rumores

escuchar

La fiebre mundialista generó un gran revuelo en la Argentina tras la llegada de los campeones al país. Luego del festejo con los hinchas, cada jugador se dirigió a sus pagos para festejar las fiestas de fin de año con sus familias y continuaron recibiendo homenajes de todo tipo. En medio de la felicidad, fue Julián Álvarez quien quedó en el centro de la polémica por una llamativa actitud de su novia, Emilia Ferrero, al momento en que un grupo de niños se acercó al ídolo. Tal magnitud tomó la situación que habría causado problemas en la pareja. Un movimiento en redes sociales demostraría una distancia ente ellos.

Tras el festejo en Buenos Aires, Julián Álvarez emprendió viaje a su Calchín natal, en Córdoba. El joven de 22 años recibió diversos homenajes en la ciudad que lo vio crecer. Pero fue el 24 de diciembre a la noche que la alegría se vio trazada por un escándalo tras la difusión de un video. La filmación se realizó fuera de la casa de Emilia Ferrero, la novia del jugador, donde ambos festejarían Nochebuena. Allí un grupo de niños esperaban para saludar al ídolo y fue la joven quien se interpuso entre ellos y limitó a los presentes a sacar fotos.

La reacción de la novia de Julían Álvarez con un grupo de chicos que generó revuelo en redes

“Un celular y que saque todas las fotos”, expresó en primera instancia. Minutos más tarde, Emilia indicó que el joven se sacaría una imagen más y se irían. Si bien el pedido fue fundamentado, ya que ambos debían cumplir con un compromiso, fueron las formas en el que la chica habló las que generaron gran indignación en las redes sociales, donde se difundió el video.

Pese al gran movimiento en repudio que se generó en redes sociales, Julián Álvarez se llamó a silencio y se limitó a compartir una imagen con su pareja tras el escándalo, en signo de que estaba todo bien entre ellos. Sin embargo, en las últimas horas, la periodista Estefanía Berardi comunicó que el jugador dejó de seguir en Instagram a Emilia, un gesto virtual que -de acuerdo a la utilización de las redes- demuestra una distancia entre las personas.

La captura de Instagram de @estefaniaberardi que muestra que el delantero ya no sigue a su novia

“Julián Álvarez dejó de seguir a su novia Emilia”, afirmó la periodista, quien compartió en sus redes sociales las pruebas de su información, que se trata de la lista de seguidos de Julián en Instagram, en la que no aparece la joven. Por lo contrario, ella sí lo tiene entre sus amigos en la red social. Fiel a su bajo perfil, el ex River no hizo declaraciones al respecto sobre su situación sentimental y lo cierto es que en los próximos días tendrá que volver a Inglaterra para reincorporarse al Manchester City. Allí se conocerá si el regreso será con quien -hasta el momento- es su novia, ya que ambos se instalaron en Europa en enero.

La insólita junta de firmas para que Julián Álvarez se separe

“Julián separate de Mary Jane”, es el título del formulario realizado en la popular página de junta de firmas, Change.org, en las que se lanzan importantes campañas internaciones con un objetivo puntual. En esta caso, una usuaria lanzó la convocatoria en la que se utilizó el nombre de la protagonista de la ficción del Hombre Araña, ya que así se lo apoda al jugador, y el personaje femenino está referido a Emilia.

Una insólita campaña se inicio en redes sociales para que "La Araña que pica" deje su pareja (Captura de Change.org)

Hasta el momento, 20.603 personas firmaron la petición, cuyo objetivo trazado sería 25 mil. De esta forma, se demuestra nuevamente el repudio hacia la joven por su actitud ante aquel grupo de niños fanáticos del campeón del mundo.

