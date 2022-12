A Wanda Nara le preguntaron qué tiene que tener un hombre para conquistarla y con su respuesta liquidó a Mauro Icardi

escuchar

No caben dudas de que Wanda Nara fue una de las figuras del año. Su vuelta a la Argentina, el sorpresivo acercamiento con Elián Ángel Valenzuela - mejor conocido como L-Gante - y la inminente separación de Mauro Icardi, con varias idas y vueltas en el medio, la tienen desde hace meses en boca de todos. Ella, por su parte, se limitó a repetir una y otra vez que está soltera, pero ahora sorprendió a sus seguidores al revelar qué tiene que tener un hombre para conquistarla y, fiel a su estilo, lanzó un palito para su ex.

El amor entre Wanda y Mauro comenzó en medio de un escándalo y terminó - aparentemente - de la misma manera. Ella estaba casada con Maxi López, padre de sus tres hijos y compañero de equipo de Icardi en Europa, y, tras la separación, empezaron una relación que de la cual nacieron Francesca e Isabella.

Todo parecía ir viento en popa durante bastante tiempo hasta que en 2021 explotó un escándalo sin precedentes: el famoso Wandagate que tuvo a Eugenia “La China” Suárez como tercera en discordia.

Tras varios años juntos, Wanda Nara se separó de Mauro Icardi, padre de sus dos hijas menores (Foto Instagram @wanda_nara)

Muchos pensaron que las cosas entre la mediática y el futbolista no tenía vuelta atrás, pero ellos demostraron lo contrario. Esto duró hasta mediados de 2022, cuando la mediática se instaló en la Argentina por motivos laborales, se acercó a L-Gante y aseguró reiteradas veces que estaba separada, mientras Mauro la contradecía.

Aunque Nara reconoció que lo intentó, no pudo recomponer la relación, pero, quizás, de alguna manera, no le cerró del todo las puertas al amor.

En las últimas horas, la empresaria decidió tener un ida y vuelta con sus 15 millones y medio de seguidores y habilitó una caja de preguntas para interactuar. Uno de sus fans le hizo una pregunta picante: “¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para conquistarte?”. Lejos de evitar responder, sin filtros, ni reservas, hizo una lista con sus exigencias, que no fueron pocas.

La mediática hizo una lista de requisitos y la compartió con sus seguidores (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Ser inteligente; ser un apasionado por lo que hace y un potro”, fueron los tres primeros puntos. Sin embargo, la lista no terminó ahí: “Una persona segura y madura; que me cuide y me respete”. Para finalizar, precisó que otra de las cosas que tiene que tener un hombre para que conquistarla es que le “haga sorpresas”.

No obstante, una simple palabra alcanzó para dejar en evidencia el sutil palito que le tiró al exfutbolista del París Saint-Germain. “¿Existe?” ese hombre, escribió. De esta manera, dio a entender que la pareja que tuvo durante los últimos años no habría tenido las cualidades que expuso en la lista.

Asimismo, en otra de las historias se refirió a su situación sentimental actual. “¿Estás conociendo a alguien?”, le consultaron en referencia a los rumores que resuenan con respecto a L-Gante e incluso al propio Icardi. “No, desde octubre 2022 sola. Divirtiéndome con amigas”, aseguró.

Wanda Nara volvió a asegurar que está "sola" (Foto: Instagram @wanda_nara)

Durante estos últimos días, la mediática disfrutó de su casa en la Argentina junto a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella y lejos de Icardi. Pasó la Navidad en familia, con sus hijos, su hermana Zaira Nara y sus dos sobrinos. Además, recibió en su casa a su madre y también se reunió con su padre, Andrés Nara.

LA NACION