Luego de la detención de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 que fue señalado como integrante de una banda dedicada a la corrupción de menores, una víctima de otra organización similar dirigida por el psicólogo Jorge Corsi, compartió su testimonio y generó un gran revuelo al mencionar a otro gran nombre del mundo de la televisión: Jey Mammon.

Yanina Latorre dio detalles sobre la situación de Jey Mammon tras la denuncia: “Está deprimido”

Tras la denuncia, el conductor fue desvinculado inmediatamente de Telefe, en donde conducía La Peña del Morfi, y se limitó a emitir un escueto comunicado, pero se negó a dar notas o a hablar públicamente. Horas después del estallido del escándalo, Yanina Latorre habló en LAM (América) de la conversación que mantuvo con el acusado minutos después de que su nombre apareciera en todos los medios.

En medio del estallido del caso Corazza, Lucas Benvenuto -un joven de 27 años que, más de una década atrás, fue víctima de la asociación ilícita- no solo habló sobre su experiencia con el ex Gran Hermano sino que aseguró que también denunció penalmente a un destacado conductor de Telefe. “Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14″, dijo, sin dar a conocer su nombre. Poco después confirmó a través de sus redes sociales que se trataba de Jey Mammon.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció públicamente a Jey Mammon (Captura video)

En la noche del jueves, Yanina Latorre -quien ocupó el rol de conductora de LAM ya que Ángel de Brito se ausentó para asistir al casamiento de Lizy Tagliani con Sebastián Nebot- se refirió a la denuncia apenas iniciado el programa.

“Es un programa difícil, yo soy amiga personal de Jey. Antes quiero aclarar que nosotras hace días que viene el rumor de esta presunta denuncia porque Lucas se presentó en el programa de Karina Mazzocco y habló de un conductor de Telefe”, dijo, a modo de introducción.

Y agregó: “En ese momento se empezó a hablar de Jey, yo no le escribí porque tenía miedo. No es fácil porque a partir de lo de Marcelo Corazza esto empezó a crecer. La gente nos preguntaba en redes, nos bardeaba y todos salimos a buscar, como dijo Jorge Rial. Hasta que no aparece la denuncia, con el nombre y apellido, es un rumor y a veces hay gente que miente. En este caso, Lucas no mintió, la denuncia es muy dura y a pesar de que somos amigas de Jey, nos tenemos que meter en el tema”.

Asimismo, reveló que habló con el músico de manera telefónica. “Yo sí le escribí porque sabía que esta mañana tenía que hacer el programa y no esperaba que me conteste. Fue muy escueto. Me pidió que no diga que hablé con él, pero yo tengo la obligación de contarlo porque esto me parece una situación súper delicada”, admitió.

Comunicado oficial de Jey Mammón (Fuente: Captura de imagen Twitter)

Y expresó: “Él no me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que él no era menor. Es lo único que me dijo. Yo ahí le dije: ‘deberías salir a hablar’. En ese momento le pregunté qué iba a pasar con él y me respondió que estaba muy deprimido, que estaban preparando el comunicado”. Finalmente, dejó en claro que, a pesar del fuerte vínculo que la une a Mammon, “está del lado de la víctima”.

