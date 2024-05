Estuvo en Combate y en El Hotel de los Famosos: quién es el nuevo novio de Romina Uhrig

Escuchar

Luego de varios momentos pocos felices con quien fue su pareja durante los últimos ocho años y con quien formó una familia, Romina Uhrig decidió apostar nuevamente al amor. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quien fue acusada de enriquecimiento ilícito junto a su exmarido, el exintendente de Moreno, Walter Festa, está de novia con un famoso.

Este martes en LAM (América TV), comenzaron el programa con el enigmático de un nuevo romance dentro del mundo del espectáculo. “Él estuvo en El Hotel de los Famosos y es un ex Combate, él es Damián Ávila. Ahora está trabajando en el programa de mi amiga Laurita Fernández”, expresó el Ángel de Brito luego de dar algunas pistas, y agregó: “Ella seguro me lo va a desmentir, pero Ávila empezó una relación con nuestra querida Romina Uhrig. ¡Él cambio que metiste de Festa a este! Me encanta la pareja”.

Damián Ávila tiene 33 años y participó de programas como El Hotel de los Famosos y Combate (Foto: Instagram/@aviladami)

En esa línea, el conductor agregó los detalles del encuentro entre la exdiputada y el joven de 33 años: “Hubo pernocte, como le gusta decir a Yanina, en el barrio de Caballito. Con razón, el día que me la encontré en la fiesta de la Polenta con los chicos le pregunté si salía con L-Gante y me dijo que no, que ni loca. Porque claro, ya estaba acá, tocando acá”.

El fugaz romance de Damián Ávila con Rocío Marengo

Uno de los momentos más recordados en televisión que protagonizó Ávila fue cuando le declaró su amor a Rocío Marengo mientras ambos participaban del Hotel de los Famosos (eltrece), quien en aquel entonces estaba separada de su actual pareja, Eduardo Fort. Sin embargo, nunca pasó nada entre ellos y, cuando terminó el programa, cada uno siguió su camino.

Damián Ávila le declaró su amor a Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos

“Cuando termina la grabación, de un día para el otro, se podría decir que Marengo lo ‘ghosteó’ a Damián (...) De la nada, desapareció y se fue a Miami, otra vez con Eduardo Fort. Marengo desaparece de la vida de Damián”, expresó Estefi Berardi en Mañanísima - que en aquel entonces se emitía por Ciudad Magazine-.

