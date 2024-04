Sin Milett Figueroa, Marcelo Tinelli fue a ver a Martín Bossi al teatro y se molestó por las especulaciones sobre su romance

Escuchar

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa protagonizan uno de los rumores más resonantes de la farándula argentina: una crisis de pareja que el conductor niega rotundamente. Sin embargo, ya no se muestran juntos públicamente; motivo por el que el propio Ángel de Brito en LAM (América TV) reveló el sorpresivo cambio de planes que hicieron el viernes, lo que sembró aún más sospechas de ruptura.

“Me lo crucé a Marcelo (Tinelli) en algún lugar y me dijo: ‘el viernes voy a ver a (Martín) Bossi al teatro y después vamos a comer con Martín y Milett’. Y bueno, cambió el plan, en estas horas. Cambió la lluvia, Mercurio Retrógrado. Fue con el Tirri”, anunció el periodista al presentar la nota con el conductor, quien nuevamente se refirió a su relación amorosa con la actriz y bailarina peruana.

Milett y Marcelo se conocieron en la pista del Bailando 2023 (Foto Instagram @milett)

Al momento de llegar al teatro Metropolitan, ubicado en la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Tinelli fue interceptado por el cronista LAM, Santiago Sposato, quien no dudó en consultarle por la ausencia de Milett Figueroa. “¿Cómo? Buenas noches, primero”, contestó con sorpresa el entrevistado. “No entendemos si estás separado o en pareja”, apuntó el periodista sin perder el objetivo de la nota.

“Estoy en pareja”, indicó Tinelli. “No entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa (LAM) ¿Quieren decir algo?”, apuntó con descontento, e inmediatamente trató de cambiar de tema al realizar un comentario sobre el nuevo look del cronista. A pesar de que Sposato le siguió la conversación, minutos después volvió a la cuestión, y lanzó: “¿Tu relación con Milett es como un pantalón que en algún momento se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo?”. Esta frase no fue del agrado del conductor, quien negó que su vínculo sentimental sea así.

Milett divide su tiempo de estadía entre la Argentina y Perú (Foto Instagram @milett)

En este marco, Marcelo contó que tras la función de Bossi Live Comedy, cenaría con el protagonista, con el productor teatral Román Vargas, el productor Claudio Salomone y El Tirri; y señaló que su novia no estaría presente, ya que tenía sus propios planes con una amiga.

Las declaraciones de Tinelli no fueron del agrado de Ángel de Brito, quien decidió contestarle en vivo. “Se pone muy nervioso con Sposato. Raro que no haya ido con Milett, iba a ir (con ella). En 48 horas apareció el parche de la bermuda que es el Tirri”, expresó el periodista. En ese momento, fue interrumpido por Yanina Latorre quien esbozó la posibilidad de que la pareja se encuentre en una crisis y estén “charlando” para solucionar los problemas. Además, la angelita señaló que en ningún momento negó los rumores.

Por último, de Brito respondió a las declaraciones del también gerente de programación de América TV con respecto al enfrentamiento que tiene el ciclo de espectáculos con sus colegas peruanos, quienes le cuestionan la veracidad de la información que allí comparten. “Pasa a ser enemigo a partir de ahora. La televisión de Perú nos ataca”, expresó el periodista por no recibir el apoyo de Marcelo Tinelli en esta contienda.