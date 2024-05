Sabrina Rojas le pegó a Flor Vigna y reveló por qué le gusta más Griselda Siciliani para Luciano Castro

Escuchar

No hay dudas de que la noticia del noviazgo de Luciano Castro y Griselda Siciliani se convirtió en tema de agenda de distintos medios, sobre todo porque los actores fueron pareja en 2007, antes de que ambos formaran sus respectivas familias. Después de los conflictos que atravesó con Flor Vigna, de quien el padre de sus hijos se separó hace tan solo tres meses, Sabrina Rojas brindó su opinión y sorprendió con una picante declaración.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani Archivo

Este lunes, Castro estuvo invitado a la Noche al Dente (América TV), donde confirmó su noviazgo con quien él llama ‘La tana’. Tras esto, desde LAM -ciclo que se emite por el mismo canal-, fueron en busca de la palabra de Rojas. “Yo al gordo (Luciano Castro) a la tarde le dije ‘andate buen mozo, con tu mejor sonrisa, sacá esa parte linda que tenés. A veces le hago como una cosa muy madre”, expresó.

Al escucharla, el periodista Santiago Sposato le preguntó: “¿Lo beboteas?”. “No, cero, es una cosa muy madre, que eso deserotiza un montón. Pero a la tarde le dije, ‘ya que vas, andá sonriente, buen mozo, le hablo muy mamá”, contestó. Acto seguido, el notero redobló la apuesta: “Si estuvieras saliendo con una persona, ¿te gustaría que la ex le diga ‘ponete lindo’?”. A lo que la rubia expresó: “Si es la madre de sus hijos y quiere lo mejor para él, no me molesta. Tal vez si es una ex que no se ven nunca y lo llama para eso (...) Nosotros tenemos un vínculo de hermandad, de familia”.

En esa misma línea, Sposato lanzó: “¿No puede ser de manera inconsciente que vos sientas que Siciliani te compita más como mujer, que Vigna por su juventud?”. Inmediatamente, ella lo negó: “Cero, cero. Me gusta esa pareja, son contemporáneos. Griselda también tiene una relación con el papá de su hija, labura con el papá de su hija, también habla de Adrián como familia. Me parece que acá estamos todos entendiendo más la situación porque somos más adultos”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora están juntos otra vez

Aquel comentario fue considerado una indirecta para Flor Vigna, quien actualmente tiene 29 años. Pero ese no fue el único, ya que cerró: “Antes, tal vez, no se podía entender de la misma manera porque es una persona mucho más joven, que todavía no fue mamá y un montón de cosas que, tal vez, las tenés que vivir para entenderlas. No por ningunear, sino que es experiencia, nada más”.

La reacción de Flor Vigna ante la confirmación de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Después de que los protagonistas del romance del momento confirmaran su relación, este martes en Intrusos (América TV), revelaron que a Vigna, con quien el actor estuvo más de dos años en pareja, la noticia no le habría caído nada bien.

“Con Flor Vigna terminaron en diciembre, pero hasta hace poco se estuvieron viendo”, comenzó diciendo Karina Iavícoli, quien dio más detalles sobre esta situación: “Lo que me dicen es que la señora Siciliani le habría estado mandando mensajes a Luciano durante su relación con Flor Vigna. Mensajes que eran respondidos por él”.

“Lo que me cuentan es que él como que iba y venía tratando de tomar decisiones. Tanto él como Florencia, que ya no la estaba pasando bien porque se había enterado de estos llamados...”, sumó la panelista, y mencionó: “Y otra cosa que le molestó al entorno es que cuando en el verano Sabrina y Flor hablaban, él no salió a hablar ni por la madre de sus hijos ni por su novia. Y por qué ayer se sentó y remarcó que Griselda, ‘la tana’, no era una chica más, ¿qué? ¿El resto sí? A la gente que quiere a Florencia le duele que él haya hecho estas declaraciones”.

LA NACION