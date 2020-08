Mariano Iudica y el equipo de Polémica en Bar debatió sobre la marcha de ayer en todo el país Crédito: AmericaTv

18 de agosto de 2020 • 11:10

El equipo de Polémica en el Bar debatió sobre la marcha en contra del Gobierno que se llevó adelante en distintos puntos del país y en plena pandemia, e intercambiaron pareceres sobre el motivo de la manifestación en las calles. El conductor, Mariano Iudica, se mostró profundamente preocupado por los contagios. "Yo estoy cagado groso, qué quieren que les diga", expresó. Además, hizo hincapié en la irresponsabilidad frente al virus. "Yo quisiera que salgan pero firmen una papel donde dejan esclarecido que después no van a necesitar una cama o un respirador".

En relación con la manifestación, el staff coincidió en que no todas las personas que participaron de la movilización están en contra del aislamiento. "Conozco dos abuelos que no salieron en toda la cuarentena pero ayer fueron a la marcha", contó Rocío Oliva. Por su parte, el conductor cuestionó el concepto de "marcha por la libertad": "Yo lo que no entiendo es porqué dicen que marchan por la libertad. No entiendo eso, ¿porqué por la libertad?". Fue Gastón Recondo quien puso el énfasis en el rechazo de la Reforma Judicial. "Creo que da la impresión que les preocupa más defender a unos pocos que preocuparse por el laburo de la gente, y el mensaje es claro".

Horacio Cabak hizo su lectura política sobre las motivaciones de la manifestación. "Yo interpreto que la gente sale a la calle porque necesita quejarse. Muchos planteaban que mientras estamos encerrados el Gobierno avanza con todo, como lo de la Reforma Judicial, por eso piden por su libertad". Rápidamente, Iudica le retrucó: "Pero si lo de la reforma en todo caso lo van a parar en Congreso, no tiene sentido".

Siempre polémica, Luciana Salazar aprovechó a cuestionar el rol de Patricia Bullrich en la oposición. "Me pregunto cuál es el fin de Bullrich convocando a la marcha que el propio Larreta desalentó". En ese mismo sentido, Iudica agregó: "Sí, es increíble, se la hacen a Larreta en pleno corazón de la ciudad y ellos pidiéndoles que no salgan y ellos llenando la calle de gente". Por su parte, Gastón Recondo intentó justificar en clave política: "Siempre hay opositores que salen y se adjudican lo que pasa. Es lo de siempre".