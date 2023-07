La lapidaria frase de Cinthia Fernández contra Mariano Iúdica tras haberla “reemplazado” por Sol Pérez

escuchar

Durante la última semana, se desató una polémica que puso a los conductores en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando Pamela David recordó su paso por Intratables, cuando Alejandro Fantino la hizo “callar programas enteros”. El tema se agudizó cuando Elizabeth Vernaci estalló de furia en la radio y varias figuras del medio salieron a cuestionarla por “sus formas” a la hora de relacionarse con sus compañeros. Ahora, fue Cinthia Fernández quien salió hablar de su propia experiencia y apuntó sin filtro contra Mariano Iúdica por haberla “reemplazado” por Sol Pérez cuando compartían programa en 2018.

Tras el conflicto con Vernaci, varias personalidades del espectáculo salieron a pronunciarse al respecto y también a compartir experiencias propias. Una de ellas fue Cinthia Fernández, a quien, desde Socios del espectáculo (eltrece) le preguntaron si alguno sufrió maltrato por parte de un conductor. Ella, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, dijo sin dudarlo: “Cuando laburé con (Mariano) Iúdica. No me gustó una situación; fue muy feo”.

En 2018, la bailarina fue panelista en Involucrados (América TV), que tuvo a Iúdica como uno de los conductores. Tras su salida, a finales de ese año le dijo a LA NACION que la sacaron “sin motivo” y que la única justificación fue que tuvo que ver con una “reducción de presupuesto”, porque “la cosa estaba difícil”.

Cinthia Fernández fue panelista de Involucrados (América TV) en 2018 y reveló que la sacaron "sin motivos"

Casi cinco años después, en diálogo con Socios del espectáculo, recordó lo que pasó. “A mí me iban a rajar y ya lo sabían todos. Estaba en la situación de que recién me había separado, necesitaba trabajar”, expresó la bailarina y agregó: “No me pagaban, me debían dos meses (de sueldo). De hecho, me fui sin cobrar mi último mes, aguinaldo, vacaciones, porque obviamente no tenía contrato”.

En esta misma línea, Fernández aseguró: “Tuvieron el cinismo de decirme ‘elegí los 15 días que querés de vacaciones’, pero esto era un modus operandi de que en vacaciones te rajaban”. A su vez, reveló que al día siguiente se enteró, por una persona ajena al programa, que la iban a dejar afuera y dio a entender que quien influyó en la decisión del canal fue Iúdica.

Cinthia Fernández apuntó contra Mariano Iúdica

La modelo contó que invitaron a Sol Pérez al programa, sin que ella supiera y Iúdica dijo al aire: “¡Qué equipo Sol Pérez y Cinthia Fernández!”. Ella ya sabía que la iban a sacar y a poner a Sol en su lugar — lo que finalmente sucedió — aunque dejó en claro que con ella no hubo ningún problema. En este sentido, recordó que el conductor le dijo a Pérez: “Mirá si un día te quedas acá. Capaz puede haber cambios en el panel”.

Mariano Iúdica fue uno de los conductores de Involucrados y a casi cinco años de su salida como panelista del programa, Cinthia Fernández apuntó contra el Captura de pantalla

La bailarina sintió que se lo estaba “refregando en la cara”, ya que el “sabía todo” y cuando terminó el programa habló en privado con él y le dijo: “Vos sos un cínico”. Además, aprovechó la exposición para tirarle un palito a su excompañero: “Iúdica tampoco es de las personas más queridas en el ambiente”.

Por último, se sinceró y dijo que se sintió “maltratada” y que Mariano Iúdica quiso “arreglar las cosas”: “Me escribía para darme eventos y un montón de cosas, pero es una persona en la que ya no confío, te das media vuelta y te clava el puñal”. A modo de cierro lanzó: “Y son épocas que no podés denunciar porque estás denunciado a un conductor que tiene una autoridad mucho más grande”.

