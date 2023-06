Paula Chaves tildó de “bocón” a Mariano Iúdica, habló sobre su enfrentamiento con Laurita Fernández y contó quiénes son hoy sus dos amigas famosas

escuchar

Paula Chaves se prestó a una larga y picante entrevista en LAM en la que desandó su paso por el “Bailando por un sueño”, el comienzo de su relación con su marido Pedro Alfonso y también los celos que le generaba en su momento ver a su padre coqueteando con Graciela Alfano en el piso del programa. Pero también se refirió a sus desencuentros, peleas y enojos con otros famosos.

En principio, se hizo cargo de su enemistad con Mariano Iúdica , a quien no dudó en calificar como “bocón” . “Estuve muy enojada con él. No lo podía ni ver, pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en una entrega de los Martín Fierro, nos abrazamos y ya está”, señaló.

“Era muy bocón Mariano. No me acuerdo bien, pero lo que me molestó que es que intentó enfrentarme con Pedro. En una comida que compartimos con el elenco en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y Mariano me dijo que él no quería trabajar conmigo. Yo tenía a Oli [Olivia, su hija mayor] a upa y le pregunté qué me había dicho. ‘Pedro nunca quiso trabajar con vos’, me respondió. Y ahí me di cuenta de que por ahí lo estaba diciendo por decir, por bocón. Me calenté y le hice la cruz” , rememoró.

Y contextualizó: “Pedro y yo no nos habíamos casado todavía, pero ya hacía tiempo que estábamos juntos. Ellos estaban haciendo una obra en Carlos Paz juntos. Y me dijo que él y yo no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”. Atentos a sus palabras, Ángel De Brito y Marcela Feudale le aclararon que ellos conocían otra historia sobre la génesis de su enojo con el conductor. “Me estoy olvidando, entonces”, se sorprendió Chaves, y les pidió que le contaran qué fue lo que ellos se enteraron. “Que lo que él dijo sobre vos y te enojó fue algo más íntimo”, le explicaron. “Que él había hablado de más de una situación que no había ocurrido”, agregó el periodista, que se comprometió a contárselo fuera de cámara.

Entonces, llegó la próxima pregunta: “Cuando a Pedro le ofrecen bailar con Laurita Fernández, ¿vos dijiste que no?”, quiso saber el conductor de LAM. “Nunca le ofrecieron bailar con Laurita”, se atajó la invitada. Y aclaró: “ En su momento también me habían adjudicado que yo que había bajado a Gustavo [Conti] de un elenco, y yo no tengo incidencia en las decisiones que toman el Chato Prada y Fede Hope. Siempre me ponían en el lugar de la que hacía los tejes y manejes de las cosas del teatro o del ‘Bailando’, y a Pedro en el de pollerudo ”, explicó.

“Pero a Laurita no te la bancabas”, le recordó De Brito. Tras unos segundos de silencio y conteniendo la risa, Chaves indicó: “ Me enteré por parte de un periodista muy importante de que ella estaba tejiendo algo... Se me cruzó, me enojé y lo arreglé en ese momento, de una. Fue una situación extraña, también en Carlos Paz. Yo estaba con Oli de bebita. Siempre se armaban run run para tener prensa, y ella -que trabajaba en la obra con Pedro- quería armar algo con él. Le dije: ‘No lo armemos por acá porque nosotros no nos metemos en eso’. Lo aclaré y lo hablé”.

“Imaginate si yo me iba a sentar con el Chato y con Fede y les iba a decir ‘Laurita no, sacá a Gus Conti’. Se me daba un montón de peso y yo decía: ‘Mirá si los productores me van a dar bola a mí sobre quién va a trabajar con él y quién no’”, agregó.

Para el final de la charla, De Brito se reservaba la pregunta más candente: “¿Quiénes son hoy tus amigas famosas?”, con la intención de que la invitada se explayara sobre su alejamiento de Zaira Nara y de la China Suárez. Risueña, Chaves recogió el guante y contraatacó: “Sos tremendo. Andá al grano”.

“No te quiero preguntar por Zaira, pero me acordé de la foto en el ‘Bailando’ de ‘a la gilada ni cabida’ [junto a Suárez, ante la presencia en el programa de Pampita Ardohain]”, recordó el conductor. “Con Mery del Cerro somos amigas desde que tenemos 17 años, desde Super M, nos vamos de vacaciones juntas y demás... Con Gimena Accardi también. Tengo varias amigas, son relaciones distintas que van cambiando. Con la que hablo todos los días, ininterrumpidamente, desde hace un montón de años es con Mery”, respondió.

