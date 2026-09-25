Margot Robbie modificó la escena de una conocida película para poder besar a Brad Pitt y cumplir un sueño

A lo largo de su carrera, Margot Robbie compartió elenco con algunas de las figuras más importantes de Hollywood. Sin embargo, durante el rodaje de Babylon encontró una oportunidad que, según reconoció hace años en diálogo con E! News, no estaba dispuesta a dejar pasar: besar a Brad Pitt.

Estrenada a fines de 2022 en Estados Unidos, la película dirigida por Damien Chazelle retrata cómo era Hollywood en la década del 20. En aquel entonces se dio uno de los hitos más importantes, que fue el pasar de películas sin sonido a las primeras con ruidos que generaban efectos y diálogos extensos. En el film, Robbie interpreta a Nellie LaRoy, mientras que Pitt encarna a la estrella cinematográfica Jack Conrad, quienes tienen un romance entre fiestas con excesos y una guerra por cumplir con sus ambiciones artísticas.

Una de las escenas más recordadas es la de su apasionado beso. Pero, según reconoció la actriz tiempo después del estreno, el mismo no se encontraba en el guion original y fue una propuesta suya al director. “Eso no estaba en el guion. Pero pensé: ‘¿Cuándo más tendré la oportunidad de besar a Brad Pitt? Voy a intentarlo’”, confió Robbie en una entrevista con E! News.

Margot Robbie y Brad Pitt trabajaron juntos por segunda vez en Babylon (Foto: Paramount)

Para incorporar la escena, Robbie tuvo que convencer a Chazelle de que el beso tenía sentido dentro de la historia. Según recordó, se acercó al cineasta con una explicación centrada en su personaje: “Le dije al director: ‘Damien, creo que Nellie subiría y besaría a Jack’”.

El realizador rápidamente descubrió que detrás de su propuesta existía otra motivación personal. “Bueno, ella podría... Esperá, esperá. Solo querés besar a Brad Pitt”, recordó Margot sobre la reacción de Chazelle. Lejos de negarlo, ella decidió confesarle todo su plan. “Demandame, pero es posible que esta oportunidad nunca vuelva a presentarse”, le dijo muy ilusionada. Finalmente, el director consideró que el momento funcionaba para los personajes y aceptó incorporarlo.

La escena convenció tanto al cineasta que incluso pidió repetirla. “Él estaba como: ‘No, hacelo de nuevo. Eso realmente funciona’. Yo estaba como: ‘Oh, genial’”, relató la actriz entre risas. Cuando le preguntaron cómo se sintió haber besado a una de las figuras más deseadas de Hollywood, la protagonista de Barbie resumió su experiencia con una sola palabra: “Genial”.

Las declaraciones de la actriz despertaron un debate en redes sociales. Si bien algunos usuarios la felicitaron por haber cumplido el sueño de muchas mujeres, otros cuestionaron que la anécdota sea celebrada y plantearon que la reacción no habría sido la misma si los roles estuvieran invertidos.

La reacción en redes sociales al comentario de Margot Robbie (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Soy mujer, pero imagínense si fuera al revés y un hombre dijera eso. Se armaría un gran revuelo”, escribió una usuaria. “¿Cómo pueden todos aplaudir algo así?”, cuestionó otra persona; mientras alguien más sumó: “Me da pena por su pareja”.