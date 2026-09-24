Rocío Marengo expresó su orgullo por el importante logro de Isidro, su bebé de 11 meses: “Cosas nuevas”

El 3 de diciembre de 2025, Rocío Marengo le dio la bienvenida a Isidro, su primer hijo junto a su pareja Eduardo Fort. Encantada con su rol de madre, desde el primer momento empezó a compartir postales del pequeño, para mostrar su crecimiento, actividades y looks. Recientemente decidió evidenciar el nuevo logro del pequeño de 11 meses, quien de a poco comenzó con la transición para ponerse de pie y a dar sus primeros pasos.

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, nació el 3 de diciembre de 2025 (Foto: Instagram @marengorocio)

Marengo decidió realizar un trabajo en conjunto con Verónica Aira, kinesiología pediátrica especializada en intervención temprana, para que su bebé reciba ayuda para sentirse cómodo con su cuerpo y dar sus primeros pasos. Y de hecho, empezó de a poco a intentar buscar independencia para moverse dentro de su casa.

La profesional publicó un video de una sesión de estimulación temprana de Isidro. Mientras ella lo ayudaba a pararse aferrado al sillón, Marengo los filmaba y con mueca y divertidos sonidos alentaba a su hijo a dar sus primeros pasos. La emoción y el orgullo que evidenciaba su voz no pasaban inadvertidos. “¡Bien!”, exclamó feliz.

Además de ponerse de pie con asistencia, Isidro también dio algunos pasos hacia el costado con el soporte del sillón y estimulado por sus juguetes. Además, se arrastró por la alfombra, rodó y se movilizó en cuatro apoyos. Incluso al final del día, desde su cuna balbuceó sus primeros intentos para decir “mamá”.

Con 11 meses, Isidro, el hijo de Rocío Marengo, comenzó a ponerse de pie (Foto: Instagram @veroairakine)

En la publicación, la kinesióloga explicó en profundidad cómo es el trabajo que viene realizando con Isidro. “Detrás de cada uno de estos movimientos hay mucha exploración, intentos, experiencias y, sobre todo, tiempo para que su cuerpo vaya encontrando nuevas posibilidades. Y también hay una familia que acompaña, sostiene y celebra cada pequeño gran logro”, expresó. “Creo que mostrar estos procesos también puede ayudar a otras familias a entender que el desarrollo no es una carrera. Cada bebé tiene sus tiempos, su recorrido y sus propias conquistas”, sentenció y le agradeció a Marengo y a su familia por confiar en ella.

Verónica Aira, la kinesióloga que acompaña a Isidro, dio detalles del proceso que realizan (Foto: Instagram @veroairakine)

Feliz con los avances de su hijo y el trabajo en conjunto, Rocío le respondió: “Gracias Vero, por acompañarnos con tanto amor en el crecimiento y desarrollo de Isi. Es impresionante ver cómo después de cada encuentro con vos se anima a descubrir un poquito más y a intentar cosas nuevas. Gracias por tu paciencia, tu dedicación y por acompañarlo. Te amamos”.