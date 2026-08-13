Luego de las pérdidas de embarazos que sufrió entre 2023 y 2025, las cuales pusieron en riesgo su vida, María Becerra reveló en varias ocasiones que a partir de aquellos episodios atraviesa crisis de ansiedad y pánico de manera frecuente. Su pareja, J Rei, es quien se convirtió en su gran sostén; y, en las últimas horas, sorprendió con una emotiva declaración.

María Becerra abrió su corazón sobre sus momentos más difíciles y el rol de J Rei: “Sos mi sostén diario” (Fuente: Instagram/@ j.reiii)

En un vivo de TikTok, en el que la pareja respondió algunas de las preguntas de sus seguidores, ‘La Nena de Argentina’ detalló el impacto emocional que arrastra desde hace tiempo. “Yo en base a eso sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales”, expresó.

Además, la artista comentó cuáles son los síntomas que manifiesta: “Por ejemplo, que yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”.

María Becerra y una declaración emotiva en medio de un vivo de TikTok junto a J Rei (Foto: Captura TikTok)

En ese sentido, reveló que su novio tiene un rol fundamental. Es que, además de acompañarla emocionalmente, está listo para asistirla cuando se presente alguno de los síntomas que indican que podría sufrir ataque de pánico o de ansiedad. “Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí”, le dijo.

Mientras lo abrazaba y con la voz entrecortada reconoció: “Es re lindo, ¿entendés? Y me deja tranquila”. Al escucharla, su enamorado lanzó: “Siempre va a ser así”. Su respuesta le dio el pie a la intérprete de “Corazón vacío” a que hiciera una emotiva declaración por la que horas más tarde acaparó las redes sociales: “Yo siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario”.

María Becerra sobre la pérdida de sus embarazos

Durante su participación en un streaming de Miami, la cantante abrió su corazón y recordó la pérdida de cuatro embarazos: dos ectópicos y dos abortos espontáneos.

María Becerra recordó la pérdida de sus embarazos

“No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida”, afirmó y completó: “Pero estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio. Podemos tener una familia, pero no de manera natural”.