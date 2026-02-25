J Rei admitió que dejó un hábito y sorprendió a sus seguidores: “No me sumaba y lo dejé”
El cantante, pareja de María Becerra, contó que la decisión cambió su vida y aclaró por qué lo hizo; Duki lo felicitó en comentarios
J Rei generó repercusiones entre sus seguidores tras hacer un anuncio inesperado en sus redes sociales. El artista contó que dejó de fumar marihuana después de darse cuenta de que esa acción “ya no le sumaba”.
El músico explicó que lleva un año sin consumir y que tomó la decisión cuando notó que no le resultaba positivo, una decisión que de inmediato llamó la atención de quienes siguen su carrera artística y personal.
Las declaraciones del cantante
En la descripción del posteo, la frase fue simple y directa: “Oficialmente UN AÑO sin fumar marihuana. El 2026 ES EL AÑO. Mucho Rei y mucho turro táctico”. Así dejó en claro lo motivado y feliz que se encuentra de arrancar este año con energía, priorizando su salud y sus proyectos personales, alejado del cannabis.
Además, aclaró las razones por las cuales dejó de fumar. “Cuando me di cuenta de que no me sumaba, lo dejé”, escribió. Esa frase, breve y sincera, se convirtió en el centro de atención y miles de usuarios replicaron el anuncio y reaccionaron ante su decisión.
Según explicó el cantante, quien actualmente está en pareja con María Becerra, la determinación no surgió de una exigencia externa ni de opiniones ajenas, sino de una reflexión personal sobre su propio bienestar. Aunque no detalló circunstancias específicas que lo llevaron a dejar el hábito, sí destacó que la marihuana ya no le aportaba lo que en algún momento podía haberle resultado útil o placentero.
Agregó: “Y quiero aclarar algo: no estoy en contra en absoluto, solo hay que saber escuchar a tu cuerpo”.
El apoyo de Duki
La respuesta de sus fans no se hizo esperar. Muchos valoraron que el artista compartiera ese punto de su vida sin rodeos y utilizaron las redes para enviarle mensajes de apoyo. Entre los comentarios apareció también el de Duki, quien respaldó públicamente la decisión. “Saia y sincera decisión hermano, te felicito por el valor, la voluntad y la constancia”, escribió desde su cuenta de Instagram.
Además, en el posteo J Rei mostró tres fotos posando frente al espejo, lo que para muchos reflejó también un cambio físico. Los comentarios no tardaron en aparecer y entre ellos destacó nuevamente el de Duki. “Pasá rutina pá”, escribió el cantante, en tono cómplice y apoyando el cambio del artista.
El hecho que lo cambió todo
Detrás de la decisión de J Rei de abandonar el consumo de marihuana y hacer un giro de 180 grados está el episodio que sacudió su vida personal en 2025, cuando su pareja, la cantante María Becerra, debió ser internada de urgencia por un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna y puso en riesgo su vida.
En ese momento, el artista relató que el miedo y la impotencia lo atravesaron profundamente mientras acompañaba a la cantante durante la emergencia médica: “Ver a la persona que más amás en una cama de hospital, sin poder responderte… ahí se te frena el mundo”.
Según contó el propio músico, esa experiencia intensamente traumática lo llevó a replantear sus prioridades y rutinas diarias. En este contexto, el cantante, con una frase breve y sin vueltas, dejó claro que cumplió un año sin fumar y que tomó la decisión por convicción propia, buscando mejorar su bienestar físico y mental.
