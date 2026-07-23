En medio de la campaña anti Argentina, María Becerra ondeó la bandera celeste y blanca en pleno show en España

María Becerra volvió a protagonizar un momento que despertó el orgullo de sus seguidores argentinos. En medio de su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, la artista tomó una bandera celeste y blanca y la ondeó frente a miles de personas, un gesto que fue celebrado por sus fanáticos y que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas que recibió la Argentina tras la final del Mundial 2026.

La aparición de la bandera argentina en pleno recital generó cientos de comentarios de apoyo y no tardó en viralizarse en redes sociales como Instagram, X y TikTok. Muchos usuarios destacaron la valentía de que la artista decidiera exhibir los colores nacionales precisamente en España, país que días atrás se consagró campeón del mundo tras vencer a la selección argentina en la final.

Las reacciones en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de X)

“Hay que tener mucho orgullo para sacar la bandera argentina en este momento”, escribió un usuario. “Gracias por representarnos siempre”, comentó otro. Pero, como suele ocurrir en cada uno de estos actos que generan opiniones desencontradas, muchos españoles salieron al cruce. “Lo que no levantó el domingo 19 de julio fue la copa del mundo, ni cantó un gol, ni celebró un Mundial”, lanzó un hater.

El mensaje de María Becerra tras ser elegida para cantar el himno nacional en la final

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, disputada en MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, una participación que recibió una gran repercusión tanto en el país como en el exterior. Tras ese emotivo momento, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que expresó la alegría que sintió al representar a la Argentina. “No hay orgullo más grande que el de ser argentina”, escribió junto a una serie de fotografías tomadas durante la jornada.

El mensaje de María Becerra tras cantar el himno nacional argentino en la final de la Copa del Mundo (Foto: Instagram @mariabecerra)

En esa publicación también respondió a las acusaciones y descalificaciones que circularon en redes sociales durante las últimas semanas sobre que en el país existe una cultura racista. “Es un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto. Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, expresó.

Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, se sumó al apoyo a la Argentina

Mientras algunas celebridades internacionales quedaron en el centro de la polémica por sus publicaciones contra la Argentina tras la final del Mundial 2026, otras figuras eligieron expresar públicamente su simpatía por el país. Y María Becerra no fue la única que llevó los colores celeste y blanco sobre el escenario.

Joe Jonas vistió los colores de Argentina

En las últimas horas, uno de los integrantes de los Jonas Brothers, Joe Jonas, sorprendió al aparecer con una remera de la selección que llevaba impresa la frase “Cuidado con la envidia”, un mensaje que muchos usuarios en las redes sociales interpretaron como un guiño al orgullo argentino y una respuesta al clima de críticas que se instaló luego de la definición del campeonato.