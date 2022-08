María Becerra blanqueó su relación con J Rei y dejó en claro lo bien que se lleva con su suegra: “La más linda”

Los rumores se confirmaron. Los fans de María Becerra y J Rei dejaron claras sus sospechas, durante las últimas semanas, de que entre ellos existía una relación algo más que laboral y amistosa. Finalmente, la cantante asumió lo que todos esperaban, y solo hizo falta un comentario en Instagram.

Fue hace tan solo unos días, cuando se viralizó un video del trapero y la intérprete de “Ojalá” juntos en una plaza mientras se hacían unas fotos, se produjo el auge de los rumores, aunque las sospechas por parte de los fans de ambos ya estaban latentes.

María Becerra y J Rei fueron captados en una plaza.

Pero fue ayer cuando la propia cantante blanqueó la relación. Julián Reininger, conocido como J Rei, protagonizó un vivo en su cuenta de Instagram junto a su madre. En apenas el comienzo, Becerra avisó de su incorporación en la transmisión del trapero: “Acá estoy”. Y añadió: “Mi suegra es la más linda”.

María Becerra blanqueó su relación con J Rei en un vivo de Instagram.

“Fijame ese comentario, que me voy a morir muerta”, expresó la madre del artista. J Rei lo leyó en voz alta y la mujer, emocionada, respondió a la cantante: “Mi amor, la más hermosa sos vos. No me hagan hablar”. Y agregó: “La más linda, vos, sos la más hermosa del mundo mundial”. Para concluir, J Rei dio un beso a la pantalla. La situación remarcó que la compositora mantendría una muy buena relación con la madre de su actual pareja.

La separación de María Becerra y Rusherking

Ya pasaron ocho meses desde que, en diciembre de 2021, María Becerra y el trapero Rusherking anunciaran su ruptura. No es ningún secreto que la cantante pasó un mal momento ante la separación de su compañero en la canción “Antes de ti”.

Desde entonces, se desvelaron diversas situaciones entre los dos intérpretes y la nueva pareja del trapero, la China Suárez: un comentario de forma indirecta en Instagram tras el anuncio de su reciente relación o la evasión de encuentros.

En mayo, se blanqueó la relación entre la intérprete de “Lo que dicen de mí” y el trapero, que ya no ocultan su vínculo y además inundan sus redes sociales de románticos posteos. Pero en el momento de la confirmación, Becerra se encontraba en un recital junto a su amiga Tini Stoessel, en el Hipódromo de Palermo. Al final del show, ambas se dedicaron unas tiernas palabras en Instagram y, al parecer, las de Becerra incluían una indirecta a la China Suárez.

María Becerra halagó a su amiga Tini Stoessel y desató rumores de una indirecta a la China Suárez.

“Te amo tanto Tinita, ¡gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial! Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, publicó. Para los fanáticos, esto fue una referencia al apodo que tiene María Eugenia Suárez, aunque la cantante no confirmó que se tratara de una indirecta hacia ella.

Por su parte, la exCasi Ángeles publicó un tuit en el que señaló aquellos comentarios que hablan sobre la relación entre Becerra y ella, al tratarse de una expareja y la pareja actual de Rusherking. “2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes”, expresó a través de su cuenta de Twitter.