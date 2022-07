¿Se inspiró en Natalia Oreiro? María Becerra cambió su look y sus fans la compararon con la actriz

María Becerra estrenó un cambio de look y lo compartió con sus seguidores. La cantante subió a TikTok el antes y el después de su cabello y recibió el halago de muchos usuarios, pero también las comparaciones de otros. Y es que el nuevo peinado de la intérprete de “Ojalá” recuerda al mismo que llevó otra artista argentina en el videoclip del tema que le dio nombre a su segundo álbum.

Fue en 2000 cuando Natalia Oreiro publicó “Tu veneno”, su segundo álbum como cantante. En ese momento, la actriz uruguaya lucía un peinado prácticamente igual al que mostró esta semana Becerra. Por lo que los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar la comparación. ¿Se habrá inspirado realmente en el look de la ex “Paquita” de Xuxa para su cambio?

María Becerra mostró su cambio de look y la compararon con Natalia Oreiro. Fuente: captura de video

“Pintó cambiazo”, comentó la cantante en su publicación, junto a la imagen que mostró el cambio de look. El flequillo recto desapareció con un toque de manos y derivó en una punta en el centro de la frente conformada con su cabello morocho. A pesar de que pasaron más de dos décadas, los usuarios recordaron el look de la cantante de “Tu veneno”.

María Becerra mostró su nuevo cambio de look en redes sociales.

“¿Cómo es posible que todo te quede bien?”, “Me hace recordar a Natalia Oreiro, en un videoclip que hizo hace años” o “María Becerra anda muy Natalia Oreiro vibes”, son algunos comentarios que publicaron los seguidores de las artistas en redes sociales.

Un usuario comparó el peinado de Becerra con el del exfutbolista de la selección argentina Ricardo Bochini. Twitter: @fedeandrada1905

Otros también aprovecharon el momento para hacer alguna que otra broma, como siempre sucede. Es el caso de @fedeandrara1905, que señaló como pionero del peinado al exfutbolista de la selección argentina Ricardo Bochini.

Cambio físico

“La nena de Argentina”, como se hace llamar Becerra, reveló hace unas semanas a través de su cuenta de Instagram que en su adolescencia atravesó problemas ligados a la percepción de su cuerpo. Desde el comienzo de su salto al escenario público, la cantante visibilizó el bullying que sufrió, además de otras temáticas sociales.

Becerra compartió una foto comparativa, en la que se podía ver el cambio muscular en su cuerpo antes y después de una rutina física que siguió. También mostró algunos ejercicios que hace en su entrenamiento, con el que logró el objetivo que buscaba desde hace un tiempo, según aseguró la cantante, que entrena desde hace seis meses.

Además, contó que consiguió modificar la zona de los brazos y la espalda, donde nota los músculos más tonificados. Y no solo alcanzó un cambio físico, también anímico. Y es que afirmó que este impacto en su cuerpo le lleva a motivarse para entrenar, pese a que su agitada vida con viajes y giras le hacen la tarea más difícil.

La cantante sufrió bullying durante su adolescencia. (Foto: Instagram @mariabecerra)

“Estoy muy contenta, me felicito a mí misma. Estoy orgullosa”, expresó con una sonrisa la joven de 22 años, frente a sus seguidores de Instagram. Tal fueron las inseguridades que le generó el bullying, que la cantante llegó al punto de pedir que ciertos contenidos audiovisuales que grababa para sus canciones no fueran publicados. “Me veía horrible con las patas muy flacas. La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que recibí, sobre todo de chica”, relató. Y detalló: “Siempre fui súper flaquita y me costó mucho aumentar la masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”.