El llamativo comentario de María Becerra después de que su ex Rusherking confirmó su romance con la China Suárez

Este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), el cantante Rusherking le puso fin a los rumores y confirmó su noviazgo con María Eugenia “la China” Suárez. “Estoy muy enamorado”, dijo sobre la actriz. Si bien sus declaraciones se hicieron eco en las redes sociales, a través de elogios y también críticas, las miradas también se posaron en su exnovia, la artista María Becerra, quien escribió un particular mensaje en Instagram.

Luego de que el músico declarara públicamente su amor por la ex ATAV y hasta dijera que “hacía tiempo que no se sentía así”, la joven cantante envió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que realizó un comentario que replicó en diversas plataformas virtuales. La destinataria fue Tini Stoessel tras su último show en el Hipódromo de Palermo, a quien la acompañó por unos minutos sobre el escenario para componer el célebre hit a dúo “Miénteme”.

El comentario que hizo María Becerra

“Qué hermoso haber compartido este momento con vos, gracias mi reina por haber estado. Sabés cuánto te amo y admiro”, fueron las palabras que escribió Tini en sus historias de Instagram para agradecer la presencia de su amiga en el show. Por otro lado, agregó un fragmento del clip en el que se las ve a ambas en el escenario.

Si bien hasta ahí todo parecía normal, la posterior respuesta de Becerra fue lo que llamó la atención de varios fanáticos. “Te amo tanto Tinita, ¡gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial! Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, respondió.

Casi de manera inmediata, los usuarios en Twitter especularon en que la compositora escribió el apodo de Suárez “a modo de indirecta”, para dejar entrever su descontento. “‘Te admiro de acá a la China’, creo que no era el momento de usar esa frase María”, escribió una joven, que hizo alusión al contexto en el que la cantante hizo el comentario. “María Becera diciéndole a Tini ‘te admiro de acá a la China’… creo que es la reina del marketing y el quilombo”, apuntó otra usuaria.

No solo aquella respuesta tuvo impacto en las redes, otra postal que también posteó la propia Becerra subió en su feed de Instagram cobró relevancia y tomó por sorpresa a sus seguidores: la intérprete de “Felices por siempre” compartió una enigmática foto “llorando” junto con el emoji de un corazón roto. Si bien varios seguidores relacionaron la publicación con el momento de tristeza que estaría atravesando, lo cierto es que esas palabras estaban vinculadas al lanzamiento de la canción “Ojalá”, por lo cual su mensaje fue malinterpretado o, como bien dijo una de sus seguidoras, “es la reina del marketing”.

La foto y la frase que María Becerra compartió en su cuenta de Instagram Captura de Instagram

Recordemos que Becerra y Rusherking fueron novios por varios años, pero finalmente confirmaron su separación en diciembre del año 2021. La exitosa cantante fue la encargada de ponerle fin a la ola de rumores que hablaban de una crisis con su pareja con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter.

“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja”, escribió en la red del pajarito, y aclaró: “Todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado”. Finalmente, cerró con un mensaje para sus fans: “¡Les agradezco su preocupación!”.

Rusherking reveló más detalles de su romance con la China Suárez

Descontracturado, suelto y alegre, así se lo vio al cantante en su paso por el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, habló sobre sus vivencias en Santiago del Estero -provincia donde es oriundo-, se refirió a cómo inició su carrera musical y anunció a los cuatro vientos su amor por la ex Casi ángeles.

En un momento del ciclo, el conductor les pidió a los invitados que avancen hasta el punto de de encuentro todos aquellos que la están pasando bien en el amor. Ante esa consigna, Rusherking fue uno de los primeros en pasar al frente y explicó las razones: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”.

Tras su frase, detalló todo lo que siente por Suárez: “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”. Por otro lado, el joven habló sobre cómo comenzó si relación con la modelo, y reveló quién fue el que dio el primer paso en la relación. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol… Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso y nunca me gusta pasarme”, explicó. Y agregó: “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

"Estoy muy enamorado", la frase que dijo Rusherking en PH: Podemos Hablar al referirse sobre su relación con la China Suárez Captura de Y

Por último, sostuvo que el primer encuentro que tuvo con Suárez -en términos más formales- surgió en Europa. “Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató.

Por su parte, la China se pronunció mientras se desarrollaba el programa y compartió una foto donde se los ve a ambos abrazados. De esa forma, dejó entrever que ambos viven en un buen momento personal.