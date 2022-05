La tajante respuesta de la China Suárez contra quienes quieren enfrentarla con María Becerra, ex de Rusherking

Tras semanas de rumores, Rusherking y Eugenia la “China” Suárez blanquearon su romance. Fue el popular cantante quien reveló que se encuentra en una relación con la actriz. “Estoy muy enamorado. Conocí a alguien con quien la paso muy bien y que hace mucho no me sentía así, asique estoy disfrutando mucho de ese proceso la verdad”, expresó el sábado en PH, podemos hablar (Telefe). De inmediato, muchos comenzaron a especular con cómo se tomó la noticia la ex del trapero, María Becerra, y por eso la actriz no dudó en criticar a quienes tratan de enfrentarla con ella.

Los rumores de romance comenzaron a resonar fuertemente cuando Rusherking y la China Suárez comenzaron a compartir fotos en sus redes sociales, donde sutiles detalles delataban que se encontraban juntos. Luego fueron vistos juntos en una fiesta después de los Martín Fierro y ya no quedaron dudas. Cuando fue insostenible negar un vínculo, el intérprete de “Antes de ti” expresó el amor que siente por la actriz. Tras la declaración en pantalla, ella también demostró sus sentimientos en su cuenta de Instagram con una foto tierna de los dos.

La China compartió la primera foto con Rusherking (Captura Instagram)

Desde entonces, y una vez más, Suárez se enfrenta a las feroces críticas sobre todo en redes sociales. Los usuarios no tardaron en hablar acerca de la diferencia de edad en la pareja, aunque hubo otros que mencionaron a María Becerra, exnovia de Rusherking, que en diciembre de 2021 se mostró muy dolida por el fin de la relación.

El nombre de la “nena de Argentina” fue el más utilizado para estas críticas, principalmente por la nueva relación como así también por la clara intención de la actriz de dedicarse a la música tras el lanzamiento de su primera canción. Fiel a su estilo, y harta de leer estas feroces palabras en su contra, Suárez decidió hacer referencia a los cuestionamientos: “2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes”, escribió en su cuenta de Twitter.

La China respondió las críticas (Captura Twitter)

De esta forma y aunque no nombró a Becerra, nuevamente dejó en claro su postura en contra de la misoginia, que detectó. Días atrás, habló sobre el constante ataque que recibe al momento de conocerse aspectos de su vida privada.

El llamativo mensaje de María Becerra cuando Rusherking blanqueó su romance con la China Suárez

Mientras Rusherking declaraba su amor en la televisión, Becerra se encontraba en del show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, para cantar juntas. Horas más tarde de bajar del escenario, ambas se dedicaron palabras de elogios en sus cuentas de Instagram.

El particular mensaje de María Becerra (Captura Instagram)

Con tiernas palabras, Tini le agradeció a su amiga por su participación y María, no dudó en responderle en el mismo tono. Pero, su mensaje resonó con mayor fuerza al tener en cuenta el contexto en el que lo compartió. “Te amo tanto, gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista”. Si bien esa frase es utilizado para expresar una larga distancia, justo coincidió con el apodo de la nueva pareja de su exnovio, motivo por el cual, Becerra fue catalogada por los usuarios como “la reina del marteking”.