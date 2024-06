María Becerra sorprendió a sus seguidores con su próximo proyecto en la pantalla grande: “Te fuiste internacional”

Escuchar

María Becerra atraviesa un gran momento a nivel profesional. Arrancó el 2024 con una presentación ante 50.000 personas en el mítico Times Square de Nueva York y en marzo agotó un estadio River. Asimismo, días atrás “Los del Espacio”, la canción que hizo junto a Duki, Lit Killah, Emilia Mernes, Tiago PZK, FMK, Rusherking y Big One, ganó el Premio Gardel 2024 a la Mejor colaboración urbana. Pero, en el medio de todos los logros, en las últimas horas, sus fanáticos se sorprendieron al conocer su próximo proyecto, esta vez un poco alejado de la música y más cerca del mundo de animación.

Si bien “la nena de Argentina” pisa fuerte en los escenarios, lo cierto es que de a poco empezó a trasladar su música a la pantalla grande. Se unió al universo de Rápidos y Furiosos, no como actriz sino como parte de la banda sonora. Interpretó “Te Cura”, canción incluida dentro del soundtrack de Rápidos y furiosos X (Fast X su título en inglés) y hasta estuvo en los eventos promocionales junto a Vin Diesel. Ahora, se confirmó que la cantante tendrá otro trabajo en la pantalla grande, más precisamente en una de las sagas de películas infantiles más exitosas de todos los tiempos. ¿Qué hará? Será la voz de un personaje en la cuarta entrega de Mi villano Favorito (Despicable Me 4).

María Becerra será la voz de un personaje de Mi villano favorito 4 (Foto: X @UniversalPicsAr)

“¡Todo es emoción! Estamos muy contentos de anunciar que María Becerra será la voz de Poppy en Mi villano favorito 4″, anunció la cuenta de X de Universal Pictures Argentina. En este sentido, también dieron detalles sobre su personaje. “Poppy es una adolescente que sueña con ser una villana. ¿Podrá lograrlo?”. Además de revelar la noticia, también compartieron un adelanto de la película donde se pudo escuchar el doblaje que hizo la cantante.

Por su parte, la intérprete de “Corazón vacío” se expresó al respecto y no pudo contener su alegría. “¡Qué emoción poner mi voz para este personaje!”, escribió en X. Rápidamente sus fanáticos reaccionaron a la noticia y la felicitaron. “Te fuiste internacional (otra vez)” y “Cuando pienso que no podés salir con algo nuevo, aparecés hasta en doblaje”, comentaron algunos usuarios. En esa misma línea, otros agregaron: “Quiero que muestren tus expresiones al hablar porque no puedo creer que es tu voz”; “Estaremos viendo Mi villano favorito 4 en cines”; “Y bueno, ahora seré fan de Mi villano favorito”.

Mientras María Becerra será la voz al personaje de Poppy en la adaptación hispanoamericana de la película, en la versión original en inglés, la encargada del doblaje será la actriz Joey King.

Además, en la versión en inglés también se podrán escuchar las voces de Steve Carell, quien regresará como Gru, Kristen Wiig como Lucy y Miranda Cosgrove como Margo. Además, en esta entre se suma Sofía Vergara, quien le dará voz a Valentina, la compañera de Maxime Le Mal, el nuevo villano, el cual estará a cargo de Will Ferrell.

María Becerra le pondrá la voz a un personaje de Mi villano favorito 4 Diego Spivacow/AFV

En cuanto a la película, Mi villano favorito 4 se estrena en los cines argentinos el jueves 20 de junio. Dado el éxito que tuvieron las tres partes anteriores, se espera que los niños - y también los adultos - digan presente en las salas de cine.

