Marianela Núñez, con tres décadas en el Royal Ballet de Londres: “Aunque hay veces que estoy cansada o preocupada, me levanto, salgo de mi casa y me siento invencible”

Marianela Núñez entra a la sala de ensayo Frederick Ashton del Royal Opera House de Londres con una camiseta rosa de Lionel Messi. Al cruzar la puerta, se la quita y la dobla con el mismo cuidado con el que se ata las cintas de sus zapatillas de punta. Marianela –o “Nela”, como la llaman en Argentina– es primera bailarina del Royal Ballet y se ganó el cariño de su público no solo por su talento extraordinario y su enorme carisma, sino por una pasión por lo que hace que crece con los años.

Nacida en Buenos Aires en 1982, tomó su primera clase de danza clásica a los 3 años, cuando su madre la llevó a un estudio de ballet de la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. “Ese comienzo en la danza fue como un glue (pegamento)”, dice sentada en su camarín, un pequeño refugio dentro del teatro lleno de fotos personales, perfumes y stickers de gatitos donde recibe a BBC Mundo.

A los 6, ingresó a la escuela del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, donde empezó a trabajar la técnica que la llevaría diez años después hasta el Royal Ballet, una de las compañías de danza más prestigiosas del mundo.

Hace más de dos décadas que es primera bailarina del Royal Ballet Ayelén Oliva

Hoy, tras casi tres décadas en la “compañía de sus sueños” y con 44 años, Marianela se siente más vigente que nunca. Algo que se percibe no solo en el escenario, sino también en la energía y la entrega que transmite en cada ensayo. “Nunca imaginé que, con casi 30 años de carrera, me sentiría tan plena”, dice.

En una disciplina que exige un dominio absoluto del cuerpo y en la que muchos bailarines a su edad empiezan a pensar en el retiro, ella trabaja cada día para prolongar su carrera. “Estoy dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para poder extender mi camino en la danza”, dice con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas.

A pocos días de estrenar en Londres Marianela Timeless, en el que interpretará una selección especial de su repertorio, la bailarina conversó con BBC Mundo sobre las claves de una vigencia que parece desafiar el paso del tiempo.

La pasión como motor

Pegada a la pared de su camarín, se ve una foto suya de pequeña, vestida con un voluminoso tutú turquesa, zapatillas de media punta a tono y un enorme moño en la cabeza. La historia de Marianela con la danza empezó antes de que ella pudiera imaginarla. El día que su madre, fascinada por ese universo de faldas de gasa y rodetes tirantes, la llevó a una pequeña escuela de ballet ubicada a pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires.

Como tantas nenas de su edad, Marianela empezó a bailar siendo muy pequeña. Pero lo que parecía una actividad de infancia terminó convirtiéndose en una vocación y, más tarde, en su profesión. “No te puedo explicar cómo, después de tantos años, aunque hay veces que estoy cansada o preocupada, me levanto, salgo de mi casa y me siento invencible”, dice.

Marianela está convencida de que “uno nace con algo”. Pero también sabe que para muchas personas encontrar aquello que las apasiona puede llevar tiempo o, incluso, no encontrarlo. En su caso, agradece haberlo descubierto en sus primeros años. “La vida me regaló algo especial: un amor muy grande por lo que hago. Me parece algo increíble”, suelta. “La pasión es mi motorcito, es mi oxígeno diario, es lo que me hace sentir viva”, agrega mientras se prepara para el segundo ensayo del día.

La pasión por la danza es el "motor" que la ha llevado a mantenerse en la cima Royal Ballet

La disciplina detrás del talento

Detrás de cada función se esconden incontables ensayos, preparación física y una alimentación cuidada: la disciplina que le ha permitido llegar a la cima y mantenerse allí durante años. “Si la vida me regaló una vocación, tengo la responsabilidad de cuidarla a diario”, comenta.

Cada mañana de la semana, Marianela empieza su día con una clase de pilates antes de volcarse a los ensayos. Es parte de una ordenada rutina que le permite proteger su cuerpo o, como ella lo llama, su “herramienta de trabajo”. “Para cuidar el cuerpo, tengo que estar atenta a cada detalle. No alcanza con tomar mi clase de ballet y ensayar todos los días. También hago pilates, voy al fisioterapeuta y escucho a mi cuerpo”, explica.

A la hora de subirse a un escenario, no hay lugar para que un bailarín esté preocupado por la técnica, porque si no, no sucede la magia, señala. “Por eso, el cuerpo tiene que estar afinadísimo antes de bailar; si no, sino vas a estar preocupado por no darte un golpe”.

Marianela Núñez empezó a bailar a los 3 años en Argentina Getty Images

Marianela Núñez lleva 28 años en el Royal Ballet de Londres. Llegó a Inglaterra en 1998, con solo 16 años, para incorporarse a la compañía a la que dedicaría su carrera. A los 20 se convirtió en primera bailarina, un puesto que conserva dos décadas después.

La argentina le agradece al Royal Ballet ser la bailarina que es ahora. “Si tengo una carrera larga es porque tuve gente a mi alrededor que me guió de la mejor manera posible. Estoy cuidada desde todos los ángulos: físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Es fantástico”, dice.

El Royal Ballet es una de las compañías de danza clásica más prestigiosas del mundo. Su fundadora, Ninette de Valois, junto con el coreógrafo Frederick Ashton, desarrollaron el distintivo estilo inglés de ballet que define a la compañía. “El estilo inglés (en el ballet) lo absorbí y lo sigo absorbiendo. Es el que se ve en el trabajo de pies, la musicalidad, en los port de bras (movimientos de brazos)”, describe.

Clases de pilates, sesiones con fisioterapeutas e inagotables horas de ensayo forman parte de su rutina Getty Images

La sensibilidad en el arte

Más allá de la destreza física, el ballet necesita de las emociones. Es el punto de encuentro entre la exigencia de un atleta de alto rendimiento y la sensibilidad de un artista. Por eso, para interpretar las historias que tienen las obras detrás, “hay que permitirse ser vulnerable y estar dispuesto a abrirse emocionalmente”, explica la bailarina.

Lejos de la aparente impasibilidad que suele asociarse al rígido entrenamiento de los bailarines, ella no duda en mostrar sus emociones. Durante la entrevista se ríe, hace bromas, se conmueve, reflexiona, escucha lo que le pregunto. Porque para ella es importante que lo físico y lo emocional estén en equilibrio y que, a su vez, ninguno sobrepase al otro.

El ballet hace de la habilidad física una forma de expresión artística Getty Images

Marianela es una de las bailarinas más reconocidas del mundo. Pero lo es especialmente en Argentina, donde su vínculo con el público alcanza una dimensión especial. Allí se convirtió en una referencia para nuevas generaciones de bailarines y logró acercar el ballet a quienes nunca antes habían sentido que ese universo también podía ser para ellos.

Por eso, al terminar sus funciones, su público hace guardia con sus teléfonos celulares para saludarla y, si tienen suerte, conseguir alguna de sus zapatillas de punta, en lo que los medios argentinos ya apodaron la “Nelamanía”. “Es un público siempre positivo, muy humano. Siento que el apoyo que me dan es verdadero”, dice con una sonrisa.

Marianela vuelve cada vez que puede a presentarse en el escenario del Teatro Colón, esa institución de enseñanza gratuita en donde comenzó su carrera. En diciembre, se presentará en el Teatro Colón para interpretar El cascanueces, uno de los ballets clásicos más tradicionales de la Navidad, según informó la institución.

Marianela Timeless se estrena el 29 de julio y propone un recorrido por algunos de los momentos más destacados de su trayectoria en el Royal Ballet Royal Ballet

“Marianela eterna”

En una disciplina donde el paso del tiempo suele ser un rival implacable, ella siente que todavía le queda mucho por bailar. Por eso, no piensa en el retiro. Prefiere concentrarse en disfrutar el presente y su madurez artística que le da su experiencia. “Todavía no siento ese cambio en mí. Estoy muy presente: el cuerpo está ahí, la mente y toda la madurez emocional”, remarca.

Cuando muchos podrían pensar que ya alcanzó la cima, la argentina sigue encontrando nuevos desafíos. A principios de 2025, recibió de manos del rey Carlos III la Orden del Imperio Británico por su “servicio a la danza”, mientras de fondo sonaba en tango “Por una cabeza” de Carlos Gardel.

Marianela construyó una conexión con su público que algunos ya describen como "Nelamanía" Juanjo Bruzza/Teatro Colón

“Nunca imaginé que sucedería, ¡pero de alguna manera sucedió!”, escribió entonces en su cuenta de Instagram sobre la ceremonia en el Castillo de Windsor en la que recibió una de las máximas distinciones que puede recibir un artista en Reino Unido.

Después de varias décadas en los escenarios, la argentina sigue hablando del ballet con la misma pasión y gratitud de sus comienzos. Hoy esa vocación la encuentra en una etapa de plenitud artística, marcada por la experiencia, sostenida en la disciplina y el deseo intacto de seguir bailando. Frente a la pregunta por el futuro, Marianela no duda en responder: “Bailar, bailar y bailar”.

*Por Ayelén Oliva