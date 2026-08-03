Rating: cuánto midió el regreso de Virginia Lago a las tardes de Telefe

Comenzó agosto y luego de los buenos números de rating que dejó el Mundial 2026, los canales se preparan para lo que será la segunda parte del año. Telefe ganó el mes de julio de manera cómoda con un promedio de 52,24% de share y 9,16 puntos de rating, gracias a la transmisión de la Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de relajarse es la señal que más cambios tendrá en las próximas semanas. El primero fue esta tarde con la vuelta de un clásico, Historias de corazón, de la mano de Virginia Lago.

¡Llegó el momento de encontrarnos! ❤️ Volvió Virginia Lago para compartir todas las tardes juntos 💫​



📺Mirá ahora #AvenidaBrasil en #HistoriasDeCorazon por Telefe pic.twitter.com/mhw7rij315 — telefe (@telefe) August 3, 2026

Con su calidez y simpatía, Lago presentará una de las historias más atrapantes de todos los tiempos, Avenida Brasil, la superproducción brasileña que se convirtió en un fenómeno de audiencias. Apelando a la memoria emotiva, Telefe vuelve a recurrir a la actriz que supo dejar su estilo cada vez que presentó una novela. Cada tarde servirá nuevamente su clásico té, que la hizo inconfundible, e invitará a disfrutar de un nuevo episodio, con ese estilo único que supo imprimir en cada una de las temporadas de Historias de Corazón.

En 2014, cuando se estrenó la novela brasileña supo cosechar altísimos índices de audiencia. La historia fue un suceso en todo el mundo y, de hecho, la TV Globo proyecta una segunda parte de este culebrón para 2027. A lo largo de sus casi siete meses en pantalla, la telenovela promedió 16,6 puntos de rating, una cifra altísima considerando que transitó por cinco cambios de horario. Comenzó por las tardes a las 16:30 y, debido al éxito, decidieron emitirla por las noches, hasta culminar compitiendo mano a mano con ShowMatch. El gran final se realizó desde el Luna Park, con un evento masivo conducido por Marley, junto con todos los protagonistas de la ficción brasileña.

Avenida Brasil vuelve a la pantalla de Telefe Archivo

Marcos Caruso (Leleco), Alexander Borges (Carlitos), Vera Holtz (Lucinda), Débora Falabella (Nina) y Cauã Reymond (Jorgito) se hicieron presentes en una fiesta en la que se proyectó el último capítulo con el público presente. El final promedió 27,1 puntos de rating, consagrándose como lo más visto de todo ese año y alcanzando picos de 28,4 puntos. En diálogo con LA NACION, Virginia Lago manifestó su emoción por su vuelta a la pantalla: “Creo que transmití mis ganas de volver. Hace rato que tenía ganas. Fue un programa que quise mucho y llegó a la gente de una manera muy especial. Lo extrañaba no sé por qué, y me llamaron para volver a compartir con la gente”.

Este lunes, el debut de Historias de corazón comenzó liderando la franja con un piso de 6,7 puntos que le dejó Cortá por Lozano. “Qué emoción, juro que me tiemblan las piernas. Estoy emocionada, los abrazo fuerte, gracias por estar ahí. Vamos a compartir pedacitos de vida... ¿Cómo les va? Cómo los extrañaba, siempre me decían cuándo volvés, y aquí estoy, contentísima. Muy movilizada, tenemos que estar juntos, en este mundo difícil pero hermoso. Tenemos que respetarnos, mirarnos a los ojos, decir muchas gracias”, comenzó diciendo la actriz.

"Cómo los extrañaba, siempre me decían cuándo volvés, y aquí estoy, contentísima. Muy movilizada, tenemos que estar juntos, en este mundo difícil pero hermoso. Tenemos que respetarnos, mirarnos a los ojos, decir muchas gracias”, dijo la actriz en su regreso a la pantalla de Telefe ADRIAN DIAZ BERNINI

“Hoy vamos a comenzar con una novela histórica. Aquí estoy otra vez contando esta historia de una novela extraordinaria. Quiero que la disfruten, es una obra de arte. De a poquito van a ir conociendo esta historia que es fantástica, con actores preciosos y un autor que hizo un cuento inolvidable”, así dio pie para que comience el primer capítulo de Avenida Brasil con 7 puntos.

Avenida Brasil narra la historia de Rita (Débora Falabella), una mujer que lucha para recuperar parte de la vida que su madrastra Carmina (Adriana Esteves) le robó cuando era una niña. Tras la muerte del padre de Rita, Carmina y su amante Max (Maxwell Oliveira) logran deshacerse de la niña y la envían a vivir muy lejos de allí. Rita es adoptada por una afectuosa familia que la lleva a vivir a Argentina y la rebautiza con el nombre de Nina. Años después, crecida y motivada por la venganza, Nina encuentra a Carmina y se convierte en cocinera de su familia, para infiltrarse y poner en marcha su plan. Lo único que Nina y Carmina tienen en común es el amor que sienten por Jorgito (Caua Reymond), mejor amigo de la infancia y primer amor de Nina e hijo de Carmina.

El primer capítulo de Avenida Brasil lideró la franja con un pico de 8,2 puntos. Historias de corazón llegó en un momento donde la pantalla chica está plagada de programas de panel donde se repiten los mismos temas hasta el hartazgo. Llegó a una televisión abierta que ya no tiene más productos nacionales y que lejos está de producirlos. Brasil aún hoy, cuando ha cambiado la manera de consumir los contenidos en todo el mundo, sigue siendo un gran productor de ficciones que compiten a la par con las novelas turcas, que también emite Telefe. El público quiere consumir contenidos locales; solo es cuestión de que la industria se ponga de acuerdo para contar nuestras historias en los tiempos que corren.