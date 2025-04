Marianela Núñez recibió del Rey Carlos III la condecoración de la Orden del Imperio Británico

El anuncio había llegado horas antes del Año Nuevo y esta mañana, en el Castillo de Windsor, el Rey Carlos III formalizó la entrega de la orden del Imperio Británico (Officer of the Order of the British Empire, OBE, según sus siglas en inglés) a la argentina Marianela Núñez “por sus servicios a la danza”. La bailarina del Royal Ballet de Londres llegó a Inglaterra para unirse a la prestigiosa compañía cuando era apenas una “niña bonita”.

“Hace 28 años llegué a este increíble país con el corazón lleno de esperanzas, sueños y, la verdadera fuente de todo, mi amor y pasión por la danza”, escribió hoy a propósito del reconocimiento que, entre otros argentinos, obtuvo por ejemplo Jorge Luis Borges.

Núñez, en los jardines del Castillo de Windsor, con su condecoración Instagram

“Unirme al Royal Ballet y convertirme en bailarina aquí fue mi sueño de infancia… pero gracias a esta institución y a este país, pude cumplir muchos otros sueños que superaron mi imaginación. Hoy celebré mi viaje de la manera más especial al recibir mi OBE de manos de Su Majestad el Rey Carlos III, algo que nunca imaginé que sucedería, ¡pero de alguna manera sucedió!“, expresó en su cuenta de Instagram.

Y con el agradecimiento que la caracteriza, compartió su logro con toda la gente que la acompañó en el camino que la puso en lo más alto del ballet: “Lo que sigo pensando es que este honor no es solo para celebrarme a mí, sino para celebrar a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí: mi familia, mis amigos, todos en el Royal Ballet and Opera y en los queridos teatros de ópera de todo el mundo y, por supuesto, todo el público aquí en el Reino Unido y en el extranjero. Todos los que se cruzaron en mi camino hicieron algo importante para construir la hermosa carrera y la vida que tengo. Así que hoy, cada uno de ustedes estuvo conmigo y los celebro a todos y les envío mi más sincero agradecimiento”.

El reel, musicalizado con el tango “Por una cabeza”, tiene un anécdota detrás: los músicos estaban tocándolo hoy mientras entraba con sus padres al Castillo de Windsor para la investidura. “Este tango es uno de mis favoritos y mis padres se emocionaron muchísimo... ¡no podían creer lo oportuno que era!“.

En más de una ocasión, Núñez fue elegida la mejor bailarina de Reino Unido y está considerada entre las mejores del mundo. Además de la argentina, por sus servicios a la danza también fue distinguido en la ceremonia de hoy el coreógrafo Sir Wayne McGregor.

