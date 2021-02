Mariano Iúdica cruzó a Horacio Cabak por su opinión sobre las vacunas contra el coronavirus

En Polémica en el bar, Horacio Cabak y Rocío Oliva plantearon un debate sobre la desigualdad en la distribución de las vacunas contra el coronavirus, en el marco de un informe con diferentes abordajes sobre el tema titulado Países ricos vs países pobres.

Mariano Iúdica, conductor del ciclo, expresó su opinión: “Yo lo que siento es que la gente lo único que quiere es vacunarse”. “Hay gente que no se quería vacunar antes con la vacuna rusa. Decían que era veneno y ahora todos te piden veneno”, manifestó Oliva.

“No dijeron que no servía, dijeron que hasta que no hubiera papeles no había constancia”, contestó Cabak. “Estaba floja de papeles y ahora se demostró que no”, siguió.

“Pero si es una cosa de emergencia”, discutió Iúdica. Chiche Gelblung, otro de los integrantes de la mesa del programa, agregó: “Ninguna vacuna está bien de papeles, todas fueron aprobadas por emergencia”. El conductor, entonces, acotó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió las elecciones “por no tener la vacuna” y “por ningunear el Covid”.

La tensión en el estudio siguió creciendo y Iúdica le pidió a Cabak que “le dijera la verdad”: “Decime, ¿vos cuando te das la vacuna de la gripe, preguntas dónde están los papeles?”.

“Mariano, cuando yo me voy a dar la vacuna de la gripe me voy a dar una vacuna que está hace 20 años”, le retrucó el periodista de las mañanas de América. “¿Sabés qué laboratorio te da la vacuna de la gripe a vos?”, remató Iúdica.

