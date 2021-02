El curioso ritual que Rocío Oliva practica antes de dormir: “Leo el salmo 91”

Rocío Oliva reveló su rutina nocturna. La exnovia de Diego Maradona contó que antes de irse a dormir lee la Biblia.

La develación sucedió este lunes durante la emisión del programa Polémica en el bar (américatv), cuando los panelistas hablaban sobre sucesos paranormales y creencias religiosas.

En ese momento, la conductora aprovechó para decir: “Todas las noches leo el salmo 91 de la Biblia. Si una noche no lo leo, al día siguiente siento que me va a ir mal o que me puede pasar algo”.

Ante la consulta de sus compañeros de piso, Oliva explicó: “Es el salmo más fuerte de la Biblia”. Además, aseguro que esas palabras “dan protección”.

Luego, Gastón Recondo le consultó si alguna vez había sentido la presencia de su padre, quien falleció hace varios años. “Una vez sentí, cuando era chica. Tenía 13 años y había pasado poco tiempo (de su muerte). Empecé como soñando. Después me desperté llorando mucho y un poco asustada, porque en el placard sentí una presencia, que había alguien. Como una energía, no sé cómo explicarlo. Me asusté tanto que empecé a llorar y gritar, entonces vino mi mamá”.

Si bien, aseguró que fue la única vez que sintió algo así, contó que desde que su papá falleció, siente que tiene un ángel. “Yo era su única hija mujer y él tenía locura por mí y viceversa. Cuando pasa algo, le pido a él”, completó.

Salmo 91

Morando bajo la sombra del Omnipotente

El que habita al abrigo del Altísimo

Morará bajo la sombra del Omnipotente.

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;

Mi Dios, en quien confiaré.

Él te librará del lazo del cazador,

De la peste destructora.

Con sus plumas te cubrirá,

Y debajo de sus alas estarás seguro;

Escudo y adarga es su verdad.

No temerás el terror nocturno,

Ni saeta que vuele de día,

Ni pestilencia que ande en oscuridad,

Ni mortandad que en medio del día destruya.

Caerán a tu lado mil,

Y diez mil a tu diestra;

Mas a ti no llegará.

Ciertamente con tus ojos mirarás

Y verás la recompensa de los impíos.

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,

No te sobrevendrá mal,

Ni plaga tocará tu morada.

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,

Que te guarden en todos tus caminos.

En las manos te llevarán,

Para que tu pie no tropiece en piedra.

Sobre el león y el áspid pisarás;

Hollarás al cachorro del león y al dragón.

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

Me invocará, y yo le responderé;

Con él estaré yo en la angustia;

Lo libraré y le glorificaré.

Lo saciaré de larga vida,

Y le mostraré mi salvación.

